بصیرت افزایی از اهداف ساماندهی مداحان است

احد امیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساماندهی مداحان یکی از اولویت های جدی سازمان بسیج مداحان است و در حقیقت این سازمان به دنبال شناسنامه دار کردن این افراد است تا با حمایت و نظارت بر اعمال و فعالیت های این گروه، مقابله جدی با شبیخون فرهنگی دشمن انجام دهد.

وی ادامه داد: نظارت و ساماندهی مداحان موجب می شود تا خرافات و شبهات در جلسات مداحی مطرح نشود لذا از این طریق این اقشار تحت حمایت قرار گرفته و بر فعالیت هایشان نظارت جدی صورت می گیرد.

رئیس سازمان بسیج مداحان عنوان کرد: سازمان بسیج مداحان یکی از سازمان های زیرمجموعه بسیج مستضعفین است که در بحث ساماندهی مداحان و شاعران آیینی ورود پیدا کرده تا مداحان در جامعه دینی و تاثیری که می توانند بر پیشرفت فکری و اعتقادی اقشار مختلف داشته باشند نقش آفرینی کنند.

امیری یادآور شد: این سازماندهی به تربیت و آموزش جامعه مداحان نیز کمک کرده و موجب می شود تا جلسات مداحی خالی از خرافات و شبهات باشد.

به گفته وی هم اکنون 25 هزار نفر از مداحان بسیجی سراسر کشور عضو سازمان بسیج مداحان هستند که بر اساس اهداف از پیش تعیین شده این تعداد طی چهار سال آینده باید به یکصد هزار نفر برسند.