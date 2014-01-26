غول های آهنی در اطراف بارگاه رضوی قد می کشد/ آوار ساخت و سازهای بی هویت بر سر اهالی شهر

به گزارش خبرنگار مهر، غول های آهنی و برج های سربه فلک کشیده پایتخت معنوی را محاصره کرده و دیگر در خیابان های منتهی به حرم امام هشتم (ع) اثری از معنویت و هویت رضوی دیده نمی شود.

مشاهده گنبد رضوی از میدان شهدا آرزویی دست نیافتنی

در این شهر دیدن گنبد رضوی از همین میدان شهدا هم آرزویی دست نیافتنی شده و شتاب ساخت و سازهای بی رویه خاطر زائران و مجاوران را آزرده ساخته است.

یک مهندس شهرسازی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: نظم که یکی از شاخص های معماری اسلامی ایرانی است در ساختمان سازی مسیرهای منتهی به حرم مطهر دیده نمی شود و این چالش روز به روز در کالبد شهر رخنه می کند.

مخدوش شدن چهره پایتخت معنوی

هادی محسنی بیان کرد: برخی از مهندسان شهری آشنایی کافی نسبت به اصول معماری ندارند و اغلب شاهد ساختمان هایی در شهر هستیم که هیچ شباهتی به یک ساختمان در شهر مذهبی ندارد؛ این موضوع بیش از همه معنویت این شهر را زیرسوال می برد.

وی با اعلام اینکه سر برآوردن غول های آهنی در کنار حریم مطهر رضوی همچون سایر ساخت و سازهای بی هویت چهره پایتخت معنوی را مخدوش کرده، افزود: عدم تحقق مدیریت واحد شهری سبب شده هر فردی بنا به سلیقه و مصلحت خود در این شهر اقدام کند و به نظر می رسد در سایه مدیریت واحد، مسئله معماری نیز در این شهر حل می شود.

ساخت گسترده ساختمان های تجاری در پایتخت معنوی خسارت آفرین است

این مهندس شهرسازی یادآور شد: ساخت و ایجاد برج های سربه فلک کشیده دردی را از زائران و مجاوران این شهر دوا نکرده و این موضوع موجب رونق توریسم مذهبی نمی شود زیرا اغلب زائران به عشق زیارت بارگاه رضوی و تماشای معماری اسلامی و کهن به این شهر سفر می کنند لذا افرادی که تفکر احداث هتل و ساختمان های تجاری و اداری پیرامون حرم مطهر را دارند باید باور کنند که ادامه این روند به ماهیت این شهر مذهبی آسیب زده و خسارت آفرین است.

محسنی با تاکید بر اینکه مرتفع سازی و احداث ساختمان هایی که مانع مشاهده حرم مطهر شده یک فاجعه در معماری است، عنوان کرد: در گذشته موقعیت حرم مطهر به گونه ای بود که حتی از دورترین فاصله نیز بارگاه رضوی دیده می شد اما اکنون از برخی خیابان های منتهی به حرم مطهر هم نمی توان حرم مطهر را مشاهده کرد و این نقطه ضعفی بزرگ در شهرسازی است.

ضعف در معماری

عضو کمیسیون فنی و عمران و طرح ریزی شورای شهر مشهد در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: روزگاری بارگاه منور رضوی از تپه سلام مشاهده می شد اما امروز از میدان شهدا هم نمی توان حرم امام هشتم (ع) را دید و این امر نشانگر ضعف در معماری و به فراموش سپردن معماری اسلامی است.

محمود هراتی تصریح کرد: رعایت اصول معماری اسلامی و توجه به جایگاه این موضوع در دومین کلانشهر مذهبی جهان سبب می شود مشکل ساخت و سازهای بی رویه و بی هویت حل شود.

نداشتن دانش لازم در زمینه معماری اسلامی

وی افزود: حداقل انتظار از مسئولان این است که اگر در کنار بارگاه ملکوتی حضرت رضا(ع) اثری در خور شان آن حضرت ایجاد نمی کنند منظر فعلی آن را از بین نبرند چرا که در حال حاضر با ساخت و سازهای لجام گسیخته ماهیت و هویت شهر زیر سوال رفته است.

وی ادامه داد: بخشی از ساخت و سازهای بی هویتی که در این شهر انجام می شود مربوط به نداشتن دانش لازم در زمینه معماری اسلامی و اصول شهرسازی است و متاسفانه برخی از معماران و مهندسان شهرسازی تبحر کافی را در این بخش ندارند.

توجه به ساخت و سازهای کهن، میراث ماندگار سرزمین خراسان

این عضو شورای شهر مشهد با انتقاد از روند تخریب بافت های تاریخی بیان کرد: معماری اسلامی و توجه به ساخت و سازهای کهن، میراث ماندگار این سرزمین است و نباید به بهانه تجدد گرایی به نابودی این آثار دست زد.

هراتی تاکید کرد: بی تردید اگر با نگاه حفظ و پاسبانی از معنویت حرم مطهر ساخت و سازها در پیرامون این حریم انجام می گرفت امروز با مشکل ساختمان های بلند و بی قاعده روبرو نبودیم.

مقابله با بلند مرتبه سازی در اطراف حرم

یک عضو شورای اسلامی شهر مشهد نیز به مهر گفت: شورای شهر مشهد در بحث برج سازی ورود پیدا کرده و برای توقف بلند مرتبه سازی های اطراف حرم مطهر رضوی اقدامات جدی را انجام می دهد.

عبدالکریم جوادی بیان کرد: در راستای تحقق معماری اسلامی ایرانی نحوه اجرای طرح های بلند مرتبه سازی اطراف حرم مطهر رضوی توسط کارگروه تعیین شده در شورا بررسی می شود و در این راستا شورای چهارم در نظر دارد در صورت امکان از افرادی که قبلاً مجوز ساخت و ساز و بلند مرتبه سازی در اطراف حرم مطهر را دریافت کرده اند بخواهد تا از اجرا و ادامه بلند مرتبه سازی خودداری کنند.

وی با اعلام اینکه از صدور مجوزهای ساخت و ساز و بلند مرتبه سازی در اطراف حرم مطهر امام هشتم(ع) جلوگیری می شود، افزود: تلاش می کنیم مجوزهای صادره در اطراف حرم مطهر امام رضا نباشد و ساخت هتل و مکان های اقامتی یا هر گونه سازه دیگر را به مکان های دیگر انتقال دهیم.

ساخت و سازهای بی هویت بر سر شهر آوار می شود

روزگاری است که ساخت و سازهای بی هویت، احداث غول آهن ها و برج های سربه فلک کشید بر سر دومین کلانشهر مذهبی جهان آوار شده و دیگر اثری از معماری اسلامی در این شهر دیده نمی شود؛ رفته رفته این ماجرا موجب شده تا مشاهده گلدسته ها و گنبد حرم مطهر از فاصله های نه چندان دور هم، برای زائران و مجاوران به یک آرزو تبدیل شود.

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گزارش: مرضیه صاحبی