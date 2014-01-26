تجهیز همه شهرستان های البرز به ایستگاه سنجش آلودگی هوا/ کرج 13 روز هوای پاک داشت

حسن پسندیده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آلودگی های هوای کرج از ابتدای سال جاری تا کنون گفت: براساس گزارش ایستگاه های سنجش آلودگی هوا در 10 ماه ابتدای سال جاری کلانشهر کرج تنها 13 روز هوای پاک داشت. طی همین مدت، 160 روز نیز وضعیت هوا سالم، 119 روز ناسالم برای گروه های حساس و 14 روز در شرایط ناسالم (هشدار) قرار گرفت اما به وضعیت بحرانی و اضطرار نرسید.



وی تاکید کرد: این وضعیت رضایتبخش نیست و باید به کمک تمام مسئولان دستگاه های اجرایی به سمت بهبود وضعیت فعلی حرکت کنیم.



پسندیده با بیان اینکه حل مشکل آلودگی هوا نیازمند مشارکت تمام مسئولان ذیربط است، گفت: در این بخش گرچه کارهایی انجام شده اما به طور قطع کافی نیست و توجه بیشتری را می طلبد.



مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز از آغاز به کار ایستگاه سنجش آلودگی هوا طی هفته هوای پاک در شهرستان های نظرآباد و اشتهارد خبر داد و افزود: با بهره برداری از این ایستگاهها، تمام شهرستانهای استان دارای ایستگاه سنجش آلودگی هوا شدند.

پسندیده گفت: در حال حاضر در کرج سه ایستگاه سنجش کیفیت هوای فعال در محل های مترو شهید سلطانی، چهار راه کارخانه قند و استانداری و در هر کدام از شهرستانهای ساوجبلاغ و فردیس نیز یک ایستگاه فعال است که اطلاعات آنها به صورت آنلاین (OnLine) در مرکز کنترل و پایش محیط زیست استان قابل رویت است.

اندازه گیری ذرات بسیار ریز، میزان دقت ایستگاه های سنجش را بالا برده



وی درباره فعالیت این ایستگاهها یادآور شد: در این ایستگاهها پارامترهای ذرات معلق با قطر کمتر از 10 میکرون، 5.2 میکرون و یک میکرون و همچنین شاخص های منوکسید کربن، دی اکسید گوگرد و ازن موجود در هوا اندازه گیری می شود.



پسندیده مهمترین شاخص ایستگاه های سنجش آلودگی هوا در شهرستان نظر آباد را امکان اندازه گیری شاخصPM1 ذکر کرد و افزود: هم اکنون ایستگاههای معدودی در کشور قابلیت اندازه گیری ذرات معلق کمتر از یک میکرون را دارند و با اندازه گیری این پارامتر میزان آلودگی هوا با دقت و استاندارهای بالاتری سنجیده می شود.



به گفته وی ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهرستان نظرآباد در محل فرمانداری و ایستگاه اشتهارد با هزینه ای بالغ بر پنج میلیارد ریال راه اندازی شده است.



پسندیده یادآور شد: طی هفته هوای پاک سوخت گاز مورد نیاز نیروگاه منتظر قائم شهرستان فردیس که یکی از مهمترین منابع آلاینده این شهرستان محسوب می شود، به صورت موقت تامین شد.

