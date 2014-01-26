دختر فوتبالیست کرمانشاهی در اردوی تیم ملی جوانان حضور یافت

حسین بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از سوی کادر فنی تیم ملی فوتبال بانوان در بخش جوانان 28 بازیکن به اردوی این تیم فراخوانده شده اند که در میان آن ها نام هلاله عبداللهی فوتبالیست کرمانشاهی نیز به چشم می خورد.

وی خاطرنشان کرد: اردوی تیم ملی جوانان ایران از روز گذشته (شنیه - پنجم بهمن) در کمپ تیم های ملی آغاز شده و تا یازدهم همین ماه نیز به طول خواهد انجامید.

بیگلری یادآورشد: دختران جوان ملی پوش کشورمان برای آمادگی بیشتر خود قرار است ظهر امروز (یکشنبه) یک دیدار تدارکاتی نیز با شهرداری بم برگزار کنند.

وی در پایان گفت: هم اکنون مهناز امیر شقاقی سرمربی گری تیم ملی فوتبال دختران جوانان کشورمان را برعهده دارد.