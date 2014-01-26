مبارزه تنها راه مقابله با پدیده قاچاق مواد مخدر نیست/ اقدامات فرهنگی اولویت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اوسط هاشمی شامگاه شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان بیان داشت: مبارزه و مقابله با پدیده مواد مخدر را نباید در وظایف نیروهای انتظامی و امنیتی خلاصه کرد بلکه نقش نهادهای فرهنگی و آموزشی از جمله آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها در این موضوع بیش از هر دستگاهی پررنگ‌تر و خطیرتر است.

هاشمی تاکید کرد: در این راستا باید پررنگ‌سازی نقش سازمان‌های مردم نهاد، مشارکت حضور افراد تحصیلکرده و علاقمند به کمک به آلام مردم را در این راه سرمایه خود قرار داد.

وی ریشه‌کنی مواد مخدر را نیازمند عزم عمومی در استان دانست و گفت: در این مسیر باید اراده تمامی علمای اهل تشیع و تسنن، فرهنگیان و مسئولان را به این مسئله و آگاهی بخشی جامعه معطوف ساخت.

هاشمی بهره گیری از قابلیت های دیپلماسی و تعاملات منطقه‌ای با استانداران و مسئولان ولایت‌های مرزی افغانستان و سایر مسئولان ایالت بلوچستان پاکستان را از دیگر راه های مبارزه با قاچاق موادمخدر عنوان کرد.

وی گفت: متاسفانه فقر و جهل موجب می شود تا برخی از افراد برای اندک بهایی حیات خود را به مخاطره انداخته و به قاچاق مواد مخدر روی بیاورند.

وی هزینه های درمان افراد معتاد و تبعات تحمیلی ناشی از این پدیده را در جامعه بسیار سنگین خواند و افزود: سرمایه گذاری در پیشگیری و آگاهی بخشی می تواند بخش عمده ای از این هزینه ها را کاهش دهد.

استاندار سیستان و بلوچستان با تاکید بر بازنگری دربرنامه های مبارزه با قاچاقچیان همچنین خواستار بازنگری درون تشکیلاتی، بهره گیری از نیروهای متخصص و باتجربه و بازنشسته در حوزه مبارزه با موادمخدر شد.

تشکیل شورای پژوهشی ضروری است

هاشمی همچنین در این جلسه خواستار تشکیل شورایی با محوریت دانشگاه و حوزه های علمیه اهل سنت و تشیع و همچنین آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی شد تا با دید علمی خطرات این موضوع را از حیث اجتماعی با کمک نخبگان مورد بررسی قرار داده و راهکار های جدید را برای پیاده سازی در جامعه به شورای مبارزه با مواد مخدر ارایه کنند.

هاشمی در این شورا با اشاره به اینکه باید به مدارس و کلاس های پاک اندیدشید اظهار داشت: آموزش و پرورش و همچنین دانشگاه ها باید در راستای ارتقای شناخت از این خطر و آموزش و پیشگیری لازم را برنامه ریزی کرده و پیشتاز باشند.

وی با اشاره به اینکه تنوع مواد مخدر نسبت به دهه های گذشته بسیار زیاد شده است ادامه داد: باید بررسی کرد با این رشد فزاینده سهم ما در آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به چه میزان بوده است؟

هاشمی خطاب به دستگاه های اجرایی و عضو شورای مبارزه با مواد مخدر استان گفت: مدارس عاری از اعتیاد و دانشگاه های پیشتاز در آگاهی بخشی را شعار خویش در این زمینه قرار دهند.

وی گفت:متاسفانه هنوز جامعه به حساسیت لازم ومسئولیت پذیری کامل در برخورد با پدیده مواد مخدر نرسیده است و لذا در این راستا نیاز به فرهنگ سازی و مشارکت بیشتر مردم است.

تقابل با قچاقچی نباید به تقابل با مردم تبدیل شود

استاندار همچنین در این نشست با بیان اینکه تقابل با قچاقچی نباید به تقابل با مردم تبدیل شود اظهار داشت: در گلوگاه های استان و مبادی خروجی و ورودی باید روش های الکترونیکی و اپتیکی جایگزین روش های سنتی و دستی در بازرسی ها شود.

هاشمی با تاکید بر اینکه با آموزش و رفتار نرم می بایست حرمت انسانی حفظ و از خدشه وارد شدن به آن پرهیز شود ادامه داد: نباید به دلیل مبارزه با قاچاقچیان نگاه مردم را نسبت به خود تضعیف کنیم.

استاندار همچنین اشتغال، آموزش و مهارت آموزی به معتادان بهبود یافته را از اولویت های لازم به منظور بازگشت سالم افراد معتاد به جامعه و زندگی سالم عنوان کرد و افزود: باید امید را در دل این افراد زنده کرد و اجازه ندهیم فردی که در این مسیر گرفتار شده است ناامید شده و به سمت مواد مخدر بازگشت مجدد پیدا کند.