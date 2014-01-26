نارضایتی وزیر از عدم راه اندازی دانشگاه بین الملل علوم پزشکی شهید بهشتی در ورامین

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ملاقات وی و فرماندار شهرستان و رییس شبکه بهداشت و درمان ورامین با وزیر بهداشت و درمان اظهار داشت: در ملاقاتی که مسئولان شهرستان با دکتر هاشمی داشتند، یکی از موارد مهمی که مطرح گردید بحث استقرار دانشگاه بین الملل علوم پزشکی شهید بهشتی در ورامین بود.



سید حسین نقوی حسینی افزود: در این رابطه نامه مشترکی با امضای بنده، آیت الله محمودی امام جمعه و مهندس خوانساری فرماندار ورامین به وزیر علوم تقدیم شد تا هر چه سریعتر روند شروع به کار شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ورامین آغاز گردد.



مطالبه 30 ساله مردم ورامین برای تأسیس دانشگاه دولتی



وی ادامه داد: در این دیدار تأکید شد که مردم شهرستان ورامین از دیرباز خواستار ایجاد دانشگاه دولتی در ورامین بودند و این مطالبه به سی سال گذشته باز می گردد.



نقوی اضافه کرد: رییس وقت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در اثر پیگیری مسئولین شهرستان و اطلاع از مطالبه سی ساله مردم، اعلام کرد که دانشگاه بین الملل علوم پزشکی شهید بهشتی از قشم به ورامین منتقل خواهد شد و در صورت آمادگی شهرستان از ترم بهمن 1392 اقدام به پذیرش دانشجو خواهد کرد.



این مسئول عنوان کرد: مسئولین شهرستان ورامین با شهرداری و شورای شهر مذاکرات متعددی را ترتیب دادند و جلسه ای در محضر آیت الله محمودی امام جمعه ورامین برگزار شد و شهرداری و شورای شهر ورامین لطف کرد و یکی از بهترین ساختمان های خود واقع در میدان ولیعصر(عج) را بدین منظور به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هدیه داد.



وی بیان داشت: پس از انجام توافق های اولیه و انتقال این ساختمان به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تابلوی دانشگاه بین الملل علوم پزشکی شهید بهشتی در بالاسر این ساختمان نصب شد و مسئولین دانشگاه نیز مشغول تجهیز امکانات دانشگاه شده و تجهیزات آزمایشگاهی را به این واحد دانشگاهی منتقل کردند و مقرر شد تا از بهمن ماه 1392 دانشجوی پزشکی در این دانشگاه مشغول به تحصیل شوند.



تعهدات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هرچه سریعتر عملیاتی شود



نقوی حسینی گفت: در جلسه با وزیر بهداشت و درمان مراتب اعتراض مسئولان شهرستان نسبت به عدم شروع به کار این دانشگاه اعلام شد و دکتر هاشمی نیز از عدم آغاز به کار دانشگاه بین الملل علوم پزشکی شهید بهشتی در ورامین به شدت ابراز ناراحتی کرد.



این نماینده مجلس متذکر شد: وزیر بهداشت در این جلسه دستور داد که تعهدات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هر چه سریعتر عملیاتی شود و این دانشگاه در ورامین مستقر و هر چه سریعتر اقدام به جذب دانشجو کند.



گفتنی است پس از پیگیری های مداوم مسئولان شهرستان ورامین و موافقت مسئولان وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، این انتقال مورد تصویب شورای گسترش قرار گرفت و مقرر شد که از مهر ماه 1391 دانشجویان جدیدالورود پزشکی برای تحصیل به ورامین بیایند.

این خبر موجی از خوشحالی و شادمانی را میان شهروندان ورامینی به وجود آورد به طوری که همه منتظر بودند که دانشجویان جدیدالورود با کسب تخصص های لازم، نیازهای منطقه را برطرف کرده و ورامین را به یکی از قطب های پزشکی استان تهران بدل کنند.

با توافق مسئولان شهرستان با شهرداری ورامین نیز مقرر شد تا ساختمان دانشگاه علمی کاربردی که دارای تجهیزات و نمای جالبی است، در اختیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی قرار بگیرد اما پس از گذشت بیش از 19 ماه از اعلام انتقال شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به ورامین، ساختمان میدان لیعصر(عج) هنوز رنگ دانشجوی پزشکی را به خود ندیده است.