آمار دانشجویان و پردیسهای پولی/ اخذ شهریه بالاتر از حد مجاز در برخی پردیسها

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دفتر گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 48 دانشگاه بزرگ کشور دارای 51 پردیس خودگردان هستند و این مراکز آموزشی عمدتاً در حوزه تحصیلات تکمیلی در حال فعالیت و پذیرش دانشجو هستند.

از میان رشته محلهای موجود در پردیسهای خودگردان دانشگاهها، 27 کد رشته محل کارشناسی، 935 رشته محل در مقطع کارشناسی ارشد و 370 کد رشته محل در مقطع دکتری در این مراکز آموزشی دانشجو می پذیرند و در کل برای 1333 رشته محل پردیسهای خودگردان مجوز دریافت شده است.

بالغ بر 21 هزار دانشجو در این پردیسها مشغول به تحصیل هستند که 17 هزار دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و 2565 دانشجو نیز در مقطع دکتری تحصیل می کنند.

با اعلام دفتر گسترش وزارت علوم، تاکنون چندین درخواست برای فعالیت پردیسهای خودگردان در دانشگاههای کشور به این دفتر ارسال شده و با توجه به شیوه این مراکز آموزشی، صرفاً دانشگاههای مراکز استان و دانشگاههای تخصصی می توانند اقدام به ارائه درخواست راه اندازی پردیس خودگردان، کنند.

حسین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شهریه پردیسهای خودگردان، گفت: وزارت علوم سقفی را برای شهریه پردیسهای خودگردان در نظر گرفته است و دانشگاهها می توانند به استناد آن سقف، عددی را تصویب می کنند.

اخذ شهریه بالاتر از سقف تعیین شده وزارت علوم

وی افزود: این عدد نباید از سقف اعلام شده توسط وزارت علوم، بیشتر شود اما متاسفانه در برخی از دانشگاههای کشور بالاتر از سقف مصوب شده وزارتخانه، رقم شهریه را اعلام و از دانشجویان دریافت کردند.

مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم، ادامه داد: این شهریه ها در سال تحصیلی گذشته که سال تحصیلی جاری را هم در بر می گیرد، از دانشجویان دریافت شده و از سال تحصیلی آینده وزارت علوم مقرر کرده طبق سقف اعلام شده، شهریه ها دریافت شود.

به گفته حسینی هر چند اختیار با هیأت امنای دانشگاههاست اما مصوبات هیأت امنا به تایید وزیر علوم می رسد و تاکید وزارت علوم این است که رقم شهریه نباید با سقف اعلام شده مغایرت داشته باشد.

حسینی به یکی از این موارد اشاره کرد و گفت: امسال شاهد بودیم رقم شهریه پردیس دانشگاهی که در حوزه علوم انسانی دانشجو می پذیرد بیشتر از شهریه دوره های فنی مهندسی و تجربی است.

وی تاکید کرد که دانشگاهها باید رقم شهریه را به صورت شفاف به دانشجویان اعلام کنند چون این مسائل بار حقوقی دارد و برای دانشجویان نگرانیهایی را ایجاد می کند.