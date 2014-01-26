به گزارش خبرنگار مهر، با برگزاری دو دیدار همزمان هفته هجدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور آغاز خواهد شد. در چارچوب این رقابتها ماهان در دیدار خانگی به مصاف هفت الماس قزوین خواهد رفت. ماهانیها در دیدار رفت با 10 اختلاف امتیاز شکست خوردند اما اوضاع و احوال این روزهای آنها بهتر از آن است که دوباره نتیجه دیدار با هفت الماس قزوین را واگذار کنند مگر اینکه اتفاقی دور از ذهن بیفتد.
در دیدار همزمان هم تالار بسکتبال آزادی تهران میزبان رقابت دو تیم مهرام و افرا خلیج فارس خواهد بود. رقابتی با انگیزههای متفاوت؛ مهرام مثل دیدارهای هفتههای گذشته محکوم به پیروزی در این بازی است در غیر این صورت دانشگاه آزاد با تنها یک برد میتواند از این تیم پیشی بگیرد در طرف مقابل هم افرا باید پیروز بازی شود البته اگر میخواهد موقعیت خود را در جدول ردهبندی بهتر کند و به کسب سهمیه پلیآف امیدوار شود.
پس از مشخص شدن نتیجه دیدار تیمهای مهرام و افرا خلیج فارس، دو تیم دانشگاه آزاد و استقلال زرین قشم در تالار بسکتبال آزادی آغاز خواهد شد. این هم رقابتی دیگر میان مدعیان و ته جدولیهای لیگ است. شاگردان مهران شاهینطبع همچنان امیدوارانه و با هدف صعود به رده دوم دیدارهای لیگ برتری خود را پیگیری میکنند در مقابل اما استقلالیها به دنبال فرار از شکست و سقوط در هر بازی هستند و از جمله دیدار روز دوشنبه.
در هر صورت دانشگاه آزاد - استقلال زرین قشم آخرین دیدار هفته هجدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور است. پیش از این دیدار، سه دیدار به طور همزمان در شهرستانها برگزار میشود که یکی از آنها دربی ماهشهر خواهد بود. در مرحله رفت مسابقات شاگردان مهران حاتمی با 31 اختلاف برنده این بازی شدند و خیلی دور از ذهن نیست اگر بازی فردا با اختلاف امتیازی شبیه به این تمام شود.
شهرداری گرگان و نیروی زمینی هم اگرچه در انتهای جدول ردهبندی قرار دارند اما دیدار آنها به لحاظ تاثیری که نتیجه آن در ووضعیت دو تیم خواهد گذاشت، حساس و تعیین خواهد بود. نیروی زمینی یکی از دو برد خود در طول این فصل از مسابقات را مقابل همین تیم شهرداری گرگان کسب کرد اما آیا دوباره این تیم پیروزی این بازی خواهد بود.
شاگردان فرزاد کوهیان در تیم ذوب آهن هم در این هفته از مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور میزبان همیاری زنجان خواهند بود. فرزاد کوهیان که سال گذشته هدایت زنجانیها را بر عهده داشت، در مرحله رفت شاگردانش را در جهت پیروزی هدایت کرد و بی شک در این رویارویی دوباره هم به دنبال این نتیجه است.
برنامه دیدارهای هفته هجدهم (هفتم مرحله برگشت) مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور و جدول رده بندی دوازده تیم شرکت کننده به این شرح است:
دوشنبه 92/11/7
* ماهان اصفهان - هفت الماس قزوین (سالن مخابرات اصفهان - ساعت 15)
* مهرام تهران - افرا خلیج فارس (تالار بسکتبال آزادی - ساعت 15)
* صنایع پتروشیمی ماهشهر - پتروشیمی بندرامام (سالن بعثت ماهشهر - ساعت 16)
* شهرداری گرگان - نیروی زمینی (سالن امام خمینی (ره) گرگان - ساعت 16)
* ذوب آهن اصفهان - همیاری زنجان (سالن ملت اصفهان - ساعت 16)
* دانشگاه آزاد تهران - استقلال زرین قشم (تالار بسکتبال آزادی - ساعت 17)
جدول ردهبندی:
1- پتروشیمی بندرامام (17 بازی، 17 برد، بدون باخت، 34 امتیاز)
2- مهرام تهران (17 بازی، 15 برد، 2 باخت، 32 امتیاز)
3- دانشگاه آزاد (17 بازی، 15 برد، 2 باخت، 32 امتیاز)
4- ذوب آهن اصفهان (17 بازی، 12 برد، 5 باخت، 29 امتیاز)
5- ماهان اصفهان (17 بازی، 10 برد، 7 باخت، 27 امتیاز)
6- صنایع پتروشیمی بندرامام (17 بازی، 7 برد، 10 باخت، 24 امتیاز)
7 - همیاری زنجان (17 بازی، 6 برد، 11 باخت، 23 امتیاز)
8- هفت الماس قزوین (17 بازی، 6 برد، 11 باخت، 23 امتیاز)
9- افرا خلیج فارس (17 بازی، 5 برد، 12 باخت، 22 امتیاز)
10- شهرداری گرگان (17 بازی، 4 برد، 13 باخت، 21 امتیاز)
11- استقلال زرین قشم (17 بازی، 3 برد، 14 باخت، 20 امتیاز)
12- نیروی زمینی (17 بازی، 2 برد، 15 باخت، 19 امتیاز)
نظر شما