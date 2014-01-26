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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۲۵

فیلم مستند "نهاوند در گذر انقلاب" ساخته شد

فیلم مستند "نهاوند در گذر انقلاب" ساخته شد

نهاوند- خبرگزاری مهر: مدیر کانونهای فرهنگی وهنری مساجد شهرستان نهاوند گفت: با گذشت بيش از سه دهه از انقلاب اسلامي براي نخستين بار فيلم مستند "نهاوند در گذر انقلاب" ساخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود میری عصر شنبه در جمع مسئولان کانون های فرهنگی و هنری مساجد شهرستان نهاوند در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: مردم شهرستان نهاوند در قیامها و مبارزات انقلابی قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی نقش مهم و ارزند های در غرب کشور داشته اند.

میری گفت: سقوط مجسمه شاه در  15 آبان سال 1357 در شهرستان نهاوند باعث شد مردم شهرهای مختلف ایران آن را نشانه جسارت و شجاعت مردم نهاوند بدانند و این حرکت نقطه عطفی در تاریخ کشور شد تا سایر شهرهای ایران نیز یکی پس از دیگری مجسمه شاه را سرنگون کنند.

وی افزود: مردم شهرستان نهاوند با پایین کشیدن مجسمه شاه نام خود را در تاریخ ایران و انقلاب اسلامی جاودانه کردند و بیش از این تاریخ ایران، نهاوند را به عنوان دروازه ورود اسلام به ایران میشناخت و گروه انقلابی ابوذر را بعنوان اولین گروه در کشور که مبارزات مسلحانه خود علیه رژیم شاهنشاهی را آغاز کرد می شناخت.

مدیر کانونهای فرهنگی وهنری مساجد شهرستان نهاوند عنوان کرد:  اين فيلم مستند شامل آيتم‌هاي مانند راهپيمايي های مردم نهاوند قبل از انقلاب، عكس‌هاي راهپيمايي مردم و شهداي انقلاب و اخبار نشريات كيهان و اطلاعات در مورد حوادث دوران انقلاب در نهاوند است.

سید مسعود میری بیان داشت: هدف از تهيه اين فيلم آشنايي  و آگاهي دادن به نسل جوان و آینده ساز شهرستان نهاوند در مورد شرايط آن دوران  و روزگار و به تصویر کشاندن مجاهدت و فداکاری و مقاومت مردم است كه حال و هواي انقلاب را براي جوانان نسل سوم  تازه مي‌كند.

میری افزود: کارگردانی و تهیه کنندگی این مستند را علی سهرابی بر عهده دارد که تا کنون آثاری همچون بهشت گمشده ايران، قهرمان روستايي، اعتياد در نهاوند، فرهنگ عاشورا و اصلاح الگوي مصرف، مستند شهید لطیفی و صندوقهای سرنوشت را در کارنامه خود دارد.

وی ادامه داد: این مستند تاریخی در 20 دقیقه تهیه و آماده شده و قرار است در ایام دهه فجر از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شود.

کد مطلب 2221456

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