فیلم مستند "نهاوند در گذر انقلاب" ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود میری عصر شنبه در جمع مسئولان کانون های فرهنگی و هنری مساجد شهرستان نهاوند در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: مردم شهرستان نهاوند در قیامها و مبارزات انقلابی قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی نقش مهم و ارزند های در غرب کشور داشته اند.

میری گفت: سقوط مجسمه شاه در 15 آبان سال 1357 در شهرستان نهاوند باعث شد مردم شهرهای مختلف ایران آن را نشانه جسارت و شجاعت مردم نهاوند بدانند و این حرکت نقطه عطفی در تاریخ کشور شد تا سایر شهرهای ایران نیز یکی پس از دیگری مجسمه شاه را سرنگون کنند.

وی افزود: مردم شهرستان نهاوند با پایین کشیدن مجسمه شاه نام خود را در تاریخ ایران و انقلاب اسلامی جاودانه کردند و بیش از این تاریخ ایران، نهاوند را به عنوان دروازه ورود اسلام به ایران میشناخت و گروه انقلابی ابوذر را بعنوان اولین گروه در کشور که مبارزات مسلحانه خود علیه رژیم شاهنشاهی را آغاز کرد می شناخت.

مدیر کانونهای فرهنگی وهنری مساجد شهرستان نهاوند عنوان کرد: اين فيلم مستند شامل آيتم‌هاي مانند راهپيمايي های مردم نهاوند قبل از انقلاب، عكس‌هاي راهپيمايي مردم و شهداي انقلاب و اخبار نشريات كيهان و اطلاعات در مورد حوادث دوران انقلاب در نهاوند است.

سید مسعود میری بیان داشت: هدف از تهيه اين فيلم آشنايي و آگاهي دادن به نسل جوان و آینده ساز شهرستان نهاوند در مورد شرايط آن دوران و روزگار و به تصویر کشاندن مجاهدت و فداکاری و مقاومت مردم است كه حال و هواي انقلاب را براي جوانان نسل سوم تازه مي‌كند.

میری افزود: کارگردانی و تهیه کنندگی این مستند را علی سهرابی بر عهده دارد که تا کنون آثاری همچون بهشت گمشده ايران، قهرمان روستايي، اعتياد در نهاوند، فرهنگ عاشورا و اصلاح الگوي مصرف، مستند شهید لطیفی و صندوقهای سرنوشت را در کارنامه خود دارد.

وی ادامه داد: این مستند تاریخی در 20 دقیقه تهیه و آماده شده و قرار است در ایام دهه فجر از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شود.