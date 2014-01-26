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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۸:۴۶

تا پایان سال اتفاق می افتد؛

تجهیز 70هزار هکتار اراضی کشاورزی کرمانشاه به سیستم های آبیاری تحت فشار

تجهیز 70هزار هکتار اراضی کشاورزی کرمانشاه به سیستم های آبیاری تحت فشار

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از تجهیز 70 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به سیستم های آبیاری تحت فشار تا پایان سال جاری خبر داد.

علی اشرف منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تا پایان سال گذشته نزدیک به 50 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به سیستم های آبیاری تحت فشار مجهز شده بود که با اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته این مقدار تا پایان سال جاری به 70 هزار هکتار خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: در پایان سال گذشته حدود 36 هزار و 440 هکتار از اراضی استان تحت پوشش شبکه های آبیاری و زهکشی قرار گرفته بود که درصدد هستیم این میزان تا پایان سال جاری به 41 هزار و 440 هکتار افزایش یابد.

منصوری همچنین از برنامه سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه برای تجهیز و نوسازی 25 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان تا پایان سال خبر داد و گفت: این در حالیست که تا پایان سال 91، حدود 23 هزار و 700 هکتار تجهیز و نوسازی شده بود.

رئیس جهادکشاورزی استان کرمانشاه همچنین با اشاره به احداث و بهسازی 631 کیلومتر کانال های آبیاری در استان طی سال 91، از برنامه ریزی این سازمان برای رسیدن به 700 کیلومتر کانال آبیاری تا پایان سال جاری خبر داد.

منصوری در پایان، به ظرفیت استخرهای ذخیره آب استان نیز اشاره کرد و گفت: در حالی که ظرفیت این استخرها تا پایان سال گذشته حدود 59 هزار و 300 متر مکعب بود در صدد هستیم این ظرفیت را تا پایان سال جاری به حدود 70 هزار متر مکعب برسانییم.

کد مطلب 2221458

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