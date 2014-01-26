کاروان سلامت به کمک محرومان سیستان و بلوچستان شتافت

رسول راشکی در گفتگو با مهر اظهار داشت: این کاروان متشکل از تعداد 10 پزشک متخصص از اصفهان و همچنین 30 نفر کادر پزشکی و درمانی از روز گذشته با سفر به منطقه سیستان کار ارایه خدمات درمانی را به محرومان آغاز کرده است.

راشکی ادامه داد: این کاروان که از روز گذشته خدمات بشر دوستانه خود را به صورت رایگان در اختیار مردم این منطقه گذاشته است به مدت پنج روز نسبت به ویزیت و ارایه خدمات درمانی به مردم ساکن در روستاهای شمالی استان اقدام خواهد کرد.

وی گفت: تمامی اعضای این کاروان عضو جمعیت هلا احمر بوده و با همراه داشتن امکاناتی مانند تجهیزات بیمارستان صحرایی و همچنین اتوبوس آمبولانس نسبت به ارایه خدمات پزشکی و درمانی در روستاهای منطقه اقدام می کنند.

راشکی گفت: کاروان سلامت جمعیت هلال احمر همه ساله در راستای اهداف بشر دوستانه نسبت به اعزام تیم های پزشکی و درمانی به مناطق محروم اقدام می کند که سال گذشته این کاروان به مناطق جنوبی سیستان و بلوچستان اعزام شد.