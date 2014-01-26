ايجاد مركز تحقيقاتي مشترك ميان دانشگاه تهران و بلاروس

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد رهبر و الكساندر شوملين وزير علوم بلاروس در دانشگاه تهران ديدار و گفتگو كردند.

در اين ديدار كه با حضور سفير بلاروس در ايران و معاونان اداري مالي و بين‌الملل دانشگاه تهران برگزار شد، رئيس دانشگاه تهران و وزير علوم بلاروس بر سر ايجاد مركز تحقيقاتي مشترك با حضور اساتيد دانشگاه تهران و دانشگاه‌هاي بلاروس به توافق رسيدند.

فرهاد رهبر در پي پيشنهاد وزير علوم بلاروس براي راه‌اندازي اين مركز تحقيقاتي، گفت: براي ايجاد اين مركز تحقيقاتي، لازم است هيئتي از دانشگاه تهران به بلاروس اعزام شود تا با بررسي موضوعات مورد علاقه دو طرف، محورهاي نهايي براي همكاري مشترك تعيين شوند.

رئيس دانشگاه تهران با يادآوري تفاهم‌نامه بين دو دانشگاه تهران و بلاروس كه پيش تر منعقد شده است، افزود: بهتر است دو طرف براي عملياتي شدن توافقات، به سمت تصويب دو يا سه پروژه مشخص در موضوعات مورد علاقه يكديگر بروند كه اين موضوعات پس از نشست مشترك دانشمندان دو كشور تعيين مي‌شوند.

الكساندر شوملين وزير علوم بلاروس نيز خود را فردي عملگرا دانست و از راهكارهاي اجرايي رئيس دانشگاه تهران براي عملياتي شدن تفاهم‌نامه‌هاي دانشگاهي استقبال كرد.

در پايان اين نشست مقرر شد محمدعلي موسوي - معاون بين‌الملل دانشگاه تهران و جواد ساداتي‌نژاد - معاون اداري مالي دانشگاه تهران توافق اوليه اين نشست را به مرحله اجرا برسانند.