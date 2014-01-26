جهیزیه 1200 نوعروس در اردبیل تامین شد

بهروز زلالی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: مبلغ 9 میلیارد و 448 میلیون ریال برای اجرای این طرح هزینه شده است.

وی با بیان اینکه کمکهای مردمی نیز در این مبلغ تجمیع می شود، اضافه کرد: برخی کمکها نقدی و برخی غیر نقدی بوده است.

وی همچنین از پرداخت 52 میلیارد و 846 میلیون ریال وام قرض الحسنه خبر داد و افزود: برای پنج هزار و 540 فقره پرونده درخواست وام اعم از کارگشایی و محکومین پرداخت شده است.

درآمد 21 میلیاردی صندوق صدقات

مدیر کل کمیته امداد استان بخش مهمی از درآمد این مجموعه برای ارائه حمایتهای نقدی را صندوق صدقات عنوان کرد و افزود: در 9 ماهه سال جاری درآمد صندوق صدقات 21 میلیارد و 499 میلیون ریال بوده است.

وی با بیان اینکه 181 هزار و 605 صندوق صدقه در سطح استان دایر است، ادامه داد: علاوه بر این در بخش زکات نیز 74 میلیارد و 955 میلیون ریال حاصل شده است.

به گفته زلالی کل درآمدهای اختصاصی کمیته امداد استان بالغ بر 198 میلیارد و 657 میلیون ریال است.