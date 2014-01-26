رونمایی از سایت «چ» توسط ابراهیم حاتمی کیا

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم «چ» آخرین ساخته ابراهیم حاتمی کیا در سی و دومین جشنواره فیلم فجر در بخش سودای سیمرغ روی پرده می رود. این فیلم از آثار مهم و مطرح این دوره از جشنواره است که در ژانر دفاع مقدس ساخته شده است.

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«چ» عنوان جدیدترین فیلم ابراهیم حاتمی کیا یکی از بزرگان حوزه سینمای دفاع مقدس است. به گفته کارگردان وی مدت زیادی بوده که قصد داشته سراغ ساخت فیلمی درباره شهید چمران برود تا اینکه این امر محقق شده است. این فیلم محصول بنیاد سینمایی فارابی است و مسئولان بسیاری در پشت صحنه این کار حضور پیدا کردند که از میان آنها می توان به برادر شهید چمران اشاره کرد. این فیلم قرار بود در سی و یکمین جشنواره فیلم فجر به نمایش در آید اما مراحل فنی این امکان را از فیلم گرفت و عوامل آن ترجیح دادند که در فرصت مناسب نسخه کامل تری را ارائه کنند.

حاتمی کیا در چند سال اخیر از سینمای دفاع مقدس که در آن آثار شاخصی همچون «آژانس شیشه ای» را ساخته بود، دوری کرد و در این میان فیلم هایی همچون «به رنگ ارغوان»، «دعوت» و «گزارش یک جشن» را ساخت. فیلم قبلی این کارگردان «گزارش یک جشن» توسط مدیران سازمان سینمایی در دولت قبلی خریداری شد و هرگز امکان اکران عمومی پیدا نکرد.