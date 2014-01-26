افزایش 11 درصدی کشفیات مواد مخدر در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین اشرفی شامگاه شنبه در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در استانداری سیستان و بلوچستان اظهار داشت: دستگاه های عضو این شورا از ابتدای امسال تا پایان آذرماه در مجموع 116 تن و 170 کیلو گرم انواع موادمخدر کشف و ضبط کردند.

وی ادامه داد: این میزان کشفیات در مقایسه با کشفیات مدت مشابه سال گذشته به میزان 103 تن و 741 کیلوگرم از افزایش رشد 11 درصدی حکایت دارد.

متلاشی شدن 31 باند مواد مخدر

در این نشست همچنین رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان با بیان اینکه در طی 10 ماه گذشته تعداد 2 هزار و 462 عملیات و تعداد 19 درگیری مسلحانه در راستای مبارزه با قاچاقچیان صورت گرفته است افزود: نتیجه این عملیات ها منجر به کشف 40 تن مواد مخدر، کشف و ضبط 51 قبضه سلاح و دستگیری یک هزار و 749 قاچاقچی شده است.

سرهنگ رضا ناظری اظهار داشت: در این عملیات ها تعداد 31 باند قاچاق متلاشی و تعداد 14 نفر از اشرار و قاچاقچیان به هلاکت رسیدند.

معاون عملیاتی مرزبانی سیستان و بلوچستان نیز در این نشست اظهار داشت: هنگ مرزی زابل در طی همین مدت موفق به کشف 51 تن و 714 کیلو انواع مخدر و دستگیری 12 نفر قاچاقچی شده است.

محمد رضا حیدری بیان داشت: تلاش نیروهای هنگ مرزی میرجاوه نیز در طی 10 ماه گذشته منجر به کشف 4 تن و 317 کیلو مواد مخدر، دستگیری 18 قاچاقچی و همچنین به هلاکت رسیدن 6 شرور شده است.

وی با بیان اینکه هنگ مرزی سراوان در همین مدت 20 تن و 906 کیلو کشفیات مواد مخدر داشته است ادامه داد: در این مدت تعداد 24 نفر دستگیر و 5 قاچاقچی به هلاکت رسیدند.

وی کشفیات هنگ مرزی جکیگور را نیز به میزان یک تن و 812 کیلو گرم عنوان کرد و افزود: تعداد 15 قاچاقچی در این رابطه دستگیر شدند.

حیدری همچنین کشفیات حوزه دریابانی را یک تن و 812 کیلو عنوان کرد و افزود: 15 نفر در این رابطه دستگیر شدند.