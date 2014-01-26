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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۱۹

در شورای مبارزه با مواد مخدر مطرح شد:

افزایش 11 درصدی کشفیات مواد مخدر در سیستان و بلوچستان

افزایش 11 درصدی کشفیات مواد مخدر در سیستان و بلوچستان

زاهدان - خبرگزاری مهر: دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان گفت: کشفیات مواد مخدر در 10 ماهه سال جاری در استان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 11 درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین اشرفی شامگاه شنبه در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در استانداری سیستان و بلوچستان اظهار داشت: دستگاه های عضو این شورا از ابتدای امسال تا پایان آذرماه در مجموع 116 تن و 170 کیلو گرم انواع موادمخدر کشف و ضبط کردند.

وی ادامه داد: این میزان کشفیات در مقایسه با کشفیات مدت مشابه سال گذشته به میزان  103  تن و 741 کیلوگرم از افزایش رشد 11 درصدی حکایت دارد.

متلاشی شدن 31 باند مواد مخدر

در این نشست همچنین رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان با بیان اینکه در طی 10 ماه گذشته تعداد 2 هزار و 462 عملیات و تعداد 19 درگیری مسلحانه در راستای مبارزه با قاچاقچیان صورت گرفته است افزود: نتیجه این عملیات ها منجر به کشف 40 تن مواد مخدر، کشف و ضبط 51 قبضه سلاح و دستگیری یک هزار و 749 قاچاقچی شده است.

سرهنگ رضا ناظری اظهار داشت: در این عملیات ها تعداد 31 باند قاچاق متلاشی و تعداد 14 نفر از اشرار و قاچاقچیان به هلاکت رسیدند.

معاون عملیاتی مرزبانی سیستان و بلوچستان نیز در این نشست اظهار داشت: هنگ مرزی زابل در طی همین مدت موفق به کشف 51 تن و 714 کیلو انواع مخدر و دستگیری 12 نفر قاچاقچی شده است.

محمد رضا حیدری بیان داشت: تلاش نیروهای هنگ مرزی میرجاوه نیز در طی 10 ماه گذشته منجر به کشف 4 تن و 317 کیلو مواد مخدر، دستگیری 18 قاچاقچی و همچنین به هلاکت رسیدن 6 شرور شده است.

وی با بیان اینکه هنگ مرزی سراوان در همین مدت 20 تن و 906 کیلو کشفیات مواد مخدر داشته است ادامه داد: در این مدت تعداد 24 نفر دستگیر و 5 قاچاقچی به هلاکت رسیدند.

وی کشفیات هنگ مرزی جکیگور را نیز به میزان یک تن و 812 کیلو گرم عنوان کرد و افزود: تعداد 15 قاچاقچی در این رابطه دستگیر شدند.

حیدری همچنین کشفیات حوزه دریابانی را یک تن و 812 کیلو عنوان کرد و افزود: 15 نفر در این رابطه دستگیر شدند.

 

      

کد مطلب 2221472

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