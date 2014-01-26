اظهارات وزیر خارجه امریکا شعاری و غیردیپلماتیک بود

به گزارش خبرگزاری مهر،افخم همزمانی این اظهارات با اجرای برنامه اقدام مشترک و آغاز اقدامات عملی برای رفع یک بحران غیرضروری را، اشتباه در انتخاب زمان برای بیان چنین اظهاراتی دانست و اظهار داشت : اين اظهارات غیر دیپلماتیک بوده و بنظر مي رسد گروهي که مخالف توافق نامه ژنو هستند و عمدتا در توسعه و ترویج خشونت در منطقه دست دارند، تاثیرات غیر سازنده ای بر دولتمردان آمریکا دارند و مهار اين گروه در بیان و عمل محك رفتار سیاست خارجی امريكا درقبال فشارهای بازیگران رادیکال و مخالف مي باشد.



سخنگوي وزارت امورخارجه اضافه كرد :ادعای اینکه کشورهای عربی منطقه امروز در برابر به اصطلاح سلاح اتمی ایران امن تر هستند، یک ادعای ساختگی بر مبنای یک پیش فرض غلط است. ایران هرگز بدنبال تولید، انباشت و استفاده از سلاح اتمی نبوده و نخواهد بود و دست دوستی خود را بسوی تمامی کشورهای منطقه دراز کرده و از روابط دوستانه با اکثر قریب به اتفاق این کشورها برخوردار است.

سخنگوي وزارت امور خارجه تصريح كرد تنها تروریست ها و گروههای خشونت طلب از موفقیت ایرانی که در خط مقدم مبارزه جهانی با خشونت و افراط گری است، احساس خشم و نگرانی مي کنند.



مرضيه افخم با اشاره به حمایت های آشکار ایالات متحده از اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی افزود : ادعای دخالت نظامی ایران در سوریه، محمل مناسبی برای توجیه حمایت فعالانه برخی متحدان آمریکا از اقدامات تروریست های جنایتکار تکفیری در سوریه و سايركشورهاي منطقه نميباشد.

سخنگوي وزارت خارجه با اظهار اينكه امروز شرم آورترین جنایت های تاریخ بشر در پناه حمايت و مصونیت ناشی از سكوت و فرافكني رقم می خورد اظهار داشت :تروریسم و افراط گرائی جهان را تهدید می کند وجامعه بین المللی واز آن جمله مقامات امریکائی نبایستی با چشم پوشی از این خطر بزرگ ،اشتباهات گذشته را تکرار کنند وبجای درک مسئولانه واقعيتها ميدان بازي تروريستها را فراخ كنند.

خاطر نشان می شود جان کری اخیرا در مصاحبه با العربیه رسانه وابسته به عربستان سعودی گفته است: در صورت نقض توافق‌ هسته‌ای از سوی ایران بلافاصله گزینه نظامی در دستور کار قرار خواهد گرفت.



