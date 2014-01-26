به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح آبادی شب گذشته در برنامه تلویزیونی نگاه یک به روند بورس در سال های اخیر اشاره کرد و گفت: افت و خیز و نوسانات جزء ذات بازار سرمایه است و همواره در بازار های مالی افت و خیز وجود دارد، باید ارزیابی ها از بازار سرمایه یک روند بلند مدت باشد و به هیچ وجه نوسانات کوتاه مدت یک روز، چند روز، یک هفته و دو هفته نمی تواند ملاک ارزیابی یک بازار باشد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه امسال روند خوبی را در بازار سرمایه کشور داشتیم که یک سال استثنایی بود، افزود: نباید فقط به شاخص کل بورس نگاه کنیم، بلکه باید به ارزش معاملات، ارزش بازار و نقدشوندگی بورس نیز توجه کنیم. ارزش بازار بورس تهران حدود 406 هزار میلیارد تومان است که نسبت به ابتدای سال که 170 هزار میلیارد تومان بوده است 138 درصد رشد نشان می دهد.

به گفته وی فرابورس از 50 هزار میلیارد تومان در ابتدای سال به 97 هزار میلیارد تومان رسیده است که 96 درصد رشد نشان می دهد. در مجموع ارزش بازار سرمایه ما از 220 هزار میلیارد تومان به 506 هزار میلیارد تومان رسیده که دو و نیم برابر رشد داشته است. از ابتدای سال تا روز شنبه 5 بهمن حجم معاملات بازارهای بورس و فرابورس 107 هزار میلیارد تومان بود در حالیکه در دوره مشابه سال گذشته 28 هزار میلیارد تومان بود که رشد سه برابری را نشان می دهد.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه دفعات معاملات ما در بورس تهران و فرابورس 18.5 میلیون دفعه بود در حالی که در دوره مشابه سال گذشته 5.5 میلیون دفعه بود که بیش از سه برابر رشد را نشان می دهد، تصریح کرد: شاخص کل بورس هم از 38 هزار و 41 واحد، به 82 هزار و 670 رسیده است که 117 درصد رشد را نشان می دهد. در فرابورس هم از 443 واحد به 803 واحد رسید که 43 درصد رشد را نشان می دهد.

وی افزود: بورس بیشترین بازدهی را داشته است البته ما برای بازار سرمایه برنامه هایی داریم در شرایط افت و خیز نیز برنامه های ریزی های مناسب را انجام می دهیم. روز شنبه شاخص کل بورس تهران 641 واحد افزایش پیدا کرد. به دنبال این هستیم که نقش بازار سرمایه را در تولید ملی افزایش دهیم.

صالح آبادی درباره ابهامات مالی در بورس گفت: در همه جای دنیا عوامل مختلف در بازار سرمایه اثر گذار هستند و این موضوع طبیعی است. نوسان های شاخص بورس نیز کوتاه مدت است و جای نگرانی نیست و در نوسانات بازار بورس اخیر نیز چند روز بیشتر نبود بعد از آن روند خوب و مثبتی داشتیم. البته تصمیمات بنیادی که در مراکز مختلف اتخاذ می شود، می تواند روی سودآوری بنگاه ها اثرگذار باشد که قطعا در بازار سرمایه هم اثر گذار است و حتی صحبت های رئیس جمهور در داووس نیز در بورس تاثیر گذار بود.

وی افزود: بنگاه هایی که در بورس ما حضور دارند از صنایع مختلف هستند و سودآوری آنها در شاخص بورس هم اثر گذار است. در کوتاه مدت شاخص بورس نوسان دارد اما در بلند مدت روند شاخص ها مثبت است؛ آینده اقتصادی ما افق روشنی دارد و طبیعتا بازار سرمایه اثرات مثبت خود را با سوداوری بنگاهها نشان خواهد داد که این افت و خیزها قطعا گذراست. ما به دنبال این هستیم که نقش بازار سرمایه را در تولید ملی افزایش دهیم و بازار سرمایه را محلی برای تامین مالی بلند مدت بنگاهها قرار دهیم.

صالح ابادی در مورد ابهامات مالی در بورس گفت: ما دو صنعت مهم در بورس داریم که یکی معادن و دیگری پتروشیمی است که امیدواریم با تصمیمات نمایندگان مجلس صنعت بورس ما بهتر شود و موردی درباره پولشویی در بورس هم نداشته ایم.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره انتقال تعدادی از شرکت ها از بازار حراج پایه به بازار توافق پایه نیز گفت: این نقل و انتقال از اواخر این ماه انجام می شود که مسلما به بازار کمک خواهد کرد. ما دستکاری در بازار سرمایه نداریم و چنین چیزی درست نیست و اینکه شرکت هایی در گزارش نه ماهه، سودشان را غیر واقعی گزارش کنند قطعا درست نیست. دستکاری در بازار و گزارش های غیر شفاف در بازار جرم است و اگر شرکتها چنین کاری انجام دهند جرم مرتکب شده اند.

وی افزود: ما از طریق گزارش حسابرسان از صحت و سقم گزارش آنها مطلع می شویم، بنابراین گزارش هایی که در بازار بورس منتشر می شود، گزارش هایی است که حسابرسان شرکت ها در مقاطع شش ماهه آن را اعلام می کنند و اگر حسابرسی اطلاعات غلطی داده باشد قابل پیگیری حقوقی است و همه شرکت ها و حسابرسها در قبال اطلاعات خود مسئول هستند.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان خاطرنشان کرد: سرمایه های بسیاری در کشور داریم که امروز این سرمایه به جای رفتن به بازارهایی مانند ارز و یا مسکن که تورم ایجاد می کند بهتر است به بازار سرمایه وارد شود و خوشبختانه برخی از این سرمایه ها به بازار سرمایه جذب می شوند.