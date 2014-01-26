متقاضیان جذب هیأت علمی سرگردان فراخوان وزارت علوم/ تماسهای بی پاسخ داوطلبان با مرکز جذب

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از آغاز هر مرحله از فراخوان جذب، اعلام نیازهای دانشگاههای کشور آغاز و پیش از آغاز ثبت نام داوطلبان در فراخوان، تا حدودی تکلیف رشته های نیازمند هیات علمی معین می شود.

امسال نیز در مرحله نخست فراخوان شهریورماه 92 این روند به طور عادی طی شد اما در فراخوان جذب بهمن ماه 92 با وجود شروع شدن فرآیند ثبت نام هنوز جدول نیازهای بهمن ماه بر روی سایت جذب هیات علمی بارگذاری نشده است و به نظر می رسد مشکلاتی در بارگذاری نیازهای دانشگاهها ایجاد شده است.

این در حالی است که بر اساس اطلاعیه فراخوان جذب هیات علمی دانشگاهها، بارگذاری نیازهای دانشگاهها در نیمه های آذرماه آغاز شد و تا اوایل بهمن ماه ادامه داشت. اما برای داوطلبان در سایت مربوط اطلاع رسانی نشده است.

بر اساس اعلام فراخوان جذب هیات علمی در نوبت بهمن ماه، ثبت نام داوطلبان و ویرایش اطلاعات از دوم بهمن ماه 92 در سایت مرکز جذب وزارت علوم آغاز شده است.

از همین رو با توجه به اینکه نیازهای دانشگاه ها مشخص نیست، داوطلبان نمی توانند رشته ها و تخصص های مورد نظر خود را انتخاب کنند و همین مسئله موجب سرگردانی داوطلبان شده است.

از سوی دیگر نحوه ثبت نام در فراخوان جذب به این صورت است که اطلاع از دانشگاهها و رشته های مورد نیاز به جذب در فرایند ثبت نام الزامی است و متقاضیان برای ثبت نام باید از این جزئیات خبر داشته باشند.

مشکل دیگری که داوطلبان جذب هیأت علمی با آن مواجه هستند بی جواب ماندن سئوالات داوطلبان توسط مرکز پاسخگویی جذب هیأت علمی است.

به گزارش مهر، 5 تا 6 خط تلفن مرکز جذب آماده پاسخگویی به سئوالات داوطلبان است اما این تلفنها در روزهای کاری به سختی پاسخگوی سئوالات هستند و در برخی مواقع پشت هیچ کدام از این خطوط پاسخگویی وجود ندارد.

پیگیری های خبرنگار مهر برای ارتباط با رئیس مرکز جذب وزارت علوم و مرکز پاسخگویی به سئوالات بی نتیجه ماند.