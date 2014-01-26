عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- تظاهرات طرفداران اخوان المسلمین در سومین سالروز انقلاب مصر 29 کشته و دهها زخمی بر جا گذاشت.

- انگلیس اعلام کرد که قصد دارد افرادی را که برای جنگ با نظام بشار اسد وارد سوریه شده اند، به هنگام بازگشت به کشور بازداشت کند.

- شهروندان تونس در شهر قصرین این کشور با برپایی تظاهراتی خواستار ابقای "لطفی بن جدو" به عنوان وزیر کشور شدند.

- "مهدی جمعه" مامور تشکیل دولت جدید تونس اعلام کرد که به دلیل عدم توافق گروه های سیاسی نتوانست کابینه جدید را به رئیس جمهور این کشور معرفی کند.

- جنبش حماس اعلام کرد که طرح "جان کری" وزیر امور خارجه آمریکا برای سازش فریبکارانه است و با هدف حذف قضیه فلسطین مطرح شده است.

- مخالفان سوری تهدید کردند در صورت به توافق نرسیدن در مذاکرات ژنو 2 برای حل بحران سوریه این موضوع را به شورای امنیت ارجاع خواهند داد.

- نمایندگان مخالفان و دولت اوکراین توافق کردند که اصلاح قانون اساسی و پایان دادن به اعتراضات خیابانی را مورد بررسی قرار دهند.

- معترضان اوکراینی به یک مرکز پلیس در شهر کی یف حمله کردند.

- روزنامه الحیات اعلام کرد که "عبدالفتاح السیسی" طی دو روز آتی نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری مصر اعلام خواهد کرد.

- حمله به یک دستگاه اتوبوس حامل کارمندان وزارت دفاع افغانستان در کابل 4 کشته بر جا گذاشت.

- حزب عدالت و توسعه ترکیه اعلام کرد که "رجب طیب اردوغان" گزینه نخست این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور خواهد بود.