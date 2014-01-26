خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: امروز 6 بهمن سالروز حماسه مردم آمل در سال 1360 یکی از رخدادهای تعیین کننده در تاریخ انقلاب اسلامی به ویژه در مصاف با استکبار جهانی و گروهک‌های ضد انقلاب و تجزبه‌طلب، است و امام خمینی هم در وصیت نامه سیاسی- الهی خود، این واقعه را مورد تجلیل قرار داده‌اند.

عنایت حضرت امام (ره) و نگاه مقام معظم رهبری به این حادثه که بر پیشانی آن مقاومت و پایداری مردم آمل و رزمندگان سپاه و بسیج نقش بسته است، بیانگر این ضرورت است که نباید این خاطرات پرشکوه و حوادث تعیین کننده تاریخ انقلاب در ذهن‌ها کمرنگ شود و نسل جوان باید این خاطره‌ها را درست بشناسد و بتواند آن را تحلیل و چراغ راه آینده پرماجرا و اهداف بلند خود قرار دهد.

در این رهگذر با تلاش روابط عمومی کل سپاه و در راستای جلوگیری از فراموشی این حادثه تاریخی و ارائه منبعی دقیق و قابل اعتماد به علاقه‌مندان حوزه تحقیق و پژوهش و نیز فعالان عرصه هنر و تولیدات رسانه‌ای، کتاب «جبهه سوم؛ مروری بر حضنور سپاه و بسیج در واقعه آمل» به رشته تحریر درآمده است.

«جبهه سوم» در واقع مروری است بر حضور سپاه و بسیج در واقعه ششم بهمن سال 1360. در این سال، اتحادیه کمونیست‌ها در پی صف‌بندی‌های سیاسی و شكاف بین بنی‌صدر و یاران امام، به جبهه طرفداران بنی‌صدر پیوست و پس از سقوط بنی‌صدر و ماجرای خرداد 1360، به این نتیجه رسید كه انقلاب دچار انحراف شده است و باید برای نجات آن با تز «قیام فوری» و همراهی گروهی موسوم به «سربداران» به اقدام عاجلی دست زد. اولین حركت آن‌ها در 18 آبان 1360 با هوشیاری نیروهای سپاه خنثی شد.

قرارگاه «ابوالفضل» با هدایت نیروهای سپاه، بسیج، ارتش و ژاندارمری در قلب جنگل، ضربه‌ دیگری به گروه «سربداران» جنگل وارد آورد. پس از چند درگیری جزئی‌تر، سرانجام گروه 100 نفره سربداران، در میان سرمای زمستان بهمن 1360، خود را به آمل رساند و با شلیک یك آر.پی.جی. 7، واقعه‌ تاریخی آمل را كلید زد. تیراندازی و سپس تسخیر شهر تا 6 صبح ادامه داشت، اما با آغاز صبح ششم بهمن، حماسه مردم آمل شكل گرفت و صدها نیروی داوطلب مردمی با روی آوردن به مقر سپاه و گرفتن اسلحه، به مقابله سربداران جنگل پرداختند و ضد انقلاب را در اهدافشان ناکام ماندند.