بانک مرکزی ادعای چندماه قبل بابک زنجانی را رد کرد/ تکذیب همکاری زنجانی با بانک مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: با بررسی‌های به عمل‌ آمده و برخلاف ادعاهای اخیر و عطف به مطالب منتشره در برخی از رسانه های گروهی به نقل از آقای بابک زنجانی مبنی بر همکاری وی با بانک مرکزی در زمان ریاست کلی مرحوم دکتر نوربخش، همکاری مشارالیه با بانک مرکزی صحت ندارد.

در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: به اطلاع می رساند با توجه به بررسی های به عمل آمده از مدارک موجود در بخش اداری، کارگزینی و پرسنلی این بانک و پیگیری موضوع از طریق مقامات و مسئولین وقت بانک مرکزی، هیچگونه مستنداتی در زمینه همکاری نامبرده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. بدین لحاظ، اظهارات مشارالیه مبنی بر همکاری با این بانک به هر طریقی صحت نداشته و هیچگونه مستنداتی دال بر اظهارات مشارالیه در بانک مرکزی وجود ندارد.

بابک زنجانی چند ماه قبل در گفتگویی مدعی همکاری با بانک مرکزی در دوران ریاست مرحوم نوربخش شده بود. او روایت کرده بود که در دوران سربازی، راننده رئیس کل بانک مرکزی بوده است. او هچنین گفته بود: در آنجا غیر از رانندگی کار ثبت نامه‌ها را هم بر عهده می‌گیرد. به گفته زنجانی وی بعد از اتمام دوره سربازی به دلیل اینکه "صاحب چند کارت" برای دلالی بانک مرکزی بود تصمیم می‌گیرد در تزریق دلارهای بانک مرکزی برای کنترل بازار فعالیت کند.



زنجانی می‌گوید: نخستین ارزی که در آن زمان از بانک مرکزی برای توزیع گرفته، 17 میلیون دلار بوده؛ کارمزدی که بابت توزیع آن دریافت کرده هم 17 میلیون تومان بوده است. او مدعی است که هر روز 17 میلیون دلار از بانک می‌گرفت و پخش می‌کرد و 17میلیون تومان هم سود دریافت می‌کرده است.