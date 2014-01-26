29 کشته و دهها زخمی در سومین سالگرد انقلاب 25 ژانویه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شهرها و استان های مختلف مصر روز گذشته به مناسبت سومین سالروز انقلاب این کشور شاهد تظاهراتی بود. المنیا، الجیزه، قاهره و اسکندریه از جمله این استان ها بودند.

وزارت بهداشت مصر اعلام کرد که بر اثر این تظاهرات که به درگیری با نیروهای امنیتی و پلیس منجر شد 29 نفر کشته و 167 نفر زخمی شدند. معترضین در حمایت از نیروهای ارتش و پلیس و مخالفت با اخوان المسلمین شعارهایی مطرح کردند.

از سوی دیگر نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تظاهرات طرفداران اخوان المسلمین در قاهره از گاز اشک آور استفاده کردند. در منطقه رمسیس نیز طرفداران اخوان المسلمین و نیروهای امنیتی در میدان المطریه با یکدیگر درگیر شدند.

خاطرنشان می شود در درگیری های روز جمعه نیز بنا بر اعلام وزارت بهداشت مصر 15 نفر کشته و 87 نفر زخمی شدند.