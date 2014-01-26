نفرات برتر پنج وزن مشخص شدند/ رویارویی قهرمانان جهان و المپیک

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات سه وزن دوم رقابتهای بين‌المللی كشتی آزاد جايزه بزرگ ايوان ياريگين شب گذشته (شنبه) در شهر كراسنويارسك روسيه برگزار شد.

در فينال وزن 61 كيلوگرم اين رقابتها "جمال اوتار سلطان‌اف" قهرمان وزن 55 كيلوگرم المپيك لندن با نتيجه 10 بر 4 از سد "بخان گوی‌گريف" قهرمان وزن 60 كيلوگرم رقابت‌هاي جهاني مجارستان در سال 2013 گذشت.

در وزن 65 كيلوگرم "ماگومد قربان علی‌اف" نفر سوم جهان با نتيجه 7 بر 6 "علی‌بك حاجی ايمايف" را مغلوب كرد و قهرمان شد. در وزن 70 كيلوگرم نيز "كاسوموف" 11 بر صفر "رمضان شمس‌الدين‌اف" را شكست داد، به مقام نخست دست يافت.

رده‌بندی سه وزن دوم اين مسابقات به شرح زير است:

61 كيلوگرم: 1- جمال اوتار سلطان‌اف 2- بخان گوي گريف) 3- مرشد موتاليموف و مراد نوكاديف 5- ايگور پونوماروف و همت رامانوف (همگي از روسيه)

65 كيلوگرم: 1- ماگومد قربان علي‌اف (روسيه) 2- علي بك حاجي ايمايف (روسيه) 3- سوسلان رامانوف و احمد چاكايف 5- حاجي مراد نورالدينوف و آلن گوگايف (همگي از روسيه)

70 كيلوگرم: 1- اسرائيل كاسوموف 2- رمضان شمس‌الدين‌اف 3- موليد لامپاژايف و حتاك كابولوف 5- حوشي سويونچيف و ارسلان بوداژاپوف (همگي از روسيه)

بر این اساس رده‌بندي روز نخست اين رقابت‌ها نيز به شرح زير است:

57 كيلوگرم: 1- ولادمير فلاگنتوف (روسيه) 2- رستم آمپار (روسيه) 3- نيكولاي نويف (تاجيكستان) و نريمان اسرافيلوف (روسيه) 5- نودار آرابيدزه (روسيه) و عمر سورون (روسيه)

74 كيلوگرم: 1- انور گدويف 2- احمد حاجي ماگمداف 3- عيسي دادوب و آتسماز ساناكولوف 5- شاميل عثمان‌اف و حاجي حاجي‌اف (همگي از روسيه)

