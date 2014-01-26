یوونتوس 10 نفره مقابل لاتزیو متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال یوونتوس در ورزشگاه المپیکو رم در حالی که از دقیقه 24 جی جی بوفون سنگربان خود را به دلیل دریافت کارت قرمز و اخراج از زمین در اختیار نداشت مقابل لاتزیو به تساوی یک بر یک دست یافت. در این دیدار ابتدا آنتونیو کاندروا از روی نقطه پنالتی در دقیقه 27 گل زد و فرناندو یورنته در دقیقه 60 برای یوونتوس نتیجه را به تساوی کشاند.

در دیگر بازی شنبه شب ناپولی در خانه خود مقابل کیه وو به تساوی یک بر یک رضایت داد. در این دیدار ابتدا گنارو ساردو در دقیقه 18 برای کیه وو گل زد سپس رائول آلبیول در دقیقه 88 نتیجه را برای ناپولی به تساوی کشاند. رقابتهای هفته بیست و یکم امشب (یکشنبه) با برگزاری چندی دیدار ادامه پیدا می کند که برنامه آن به شرح زیر است:

* ورونا – رم

* اینتر – کاتانیا

* پارما – اودینزه

* تورینو – آتالانتا

* سمپدوریا – بولونیا

* لیوورنو – ساسولو

* کالیاری – میلان

* فیورنتینا – جنوا

جدول رده بندی:

1- یوونتوس 56 امتیاز (یک بازی بیشتر)

2- رم 47 امتیاز

3- ناپولی 44 امتیاز (یک بازی بیشتر)

4- فیورنتینا 32 امتیاز

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18- ساسولو 17 امتیاز

19- لیوورنو 13 امتیاز

20- کاتانیا 13 امتیاز