به گزارش خبرنگار مهر، محمود باقری شامگاه شنبه در کارگروه گردشگری استان گفت: این شهر که در دامنه کوه دنا قرار دارد ازطبیعت بکر و زیبا و قابلیت های فراوانی برای تبدیل به یک شهر نمونه گردشگری برخوردار است.

وی افزود: وجود باغهای فراوان، چشمه ها و آبشارها، کوه دنا، جنگل، منطقه حفاظت شده و پارک ملی دنا و همچنین بقعه متبرک امام زاده محمد(ع) از ظرفیتهای بالای این شهر است.

باقری اظهار داشت: مطالعات اولیه مبنی بر معرفی شهر سی‌سخت به عنوان شهر نمونه گردشگری به زودی آغاز می شود.

وی بیان داشت: این طرح توسط کمیته‌ای اجرایی متشکل از شهرداری سی‌سخت، میراث فرهنگی، هیئت علمی دانشگاه، اتاق بازرگانی، شورای شهر سی‌سخت، صنعت و معدن اجرایی می شود.

باقری بیان داشت: توسعه زیرساختهای گردشگری در این شهر از جمله برنامه های این نهاد برای این شهر توریستی است.

وی بر معرفی این شهر به عنوان شهر گردشگری کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد و گفت: با معرفی سی‌سخت به عنوان شهر نمونه گردشگری می‌توان استان را به نحو مطلوب‌تری به کشور و جهان معرفی کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همچنین به پروژه موزه یاسوج و موزه تاریخ طبیعی استان اشاره کرد و گفت: هم اکنون موزه یاسوج۷۲ درصد و موزه تاریخ طبیعی ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی عنوان کرد: لازم است اقدامات لازم برای پیشرفت و جذب اعتبارات پروژه‌ها صورت گیرد.