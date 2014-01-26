نتایج تکمیل ظرفیت ارشد آزاد امروز اعلام می شود/ آغاز ثبت نام ارشد 93 از امروز

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر اقبالی صبح امروز در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر، گفت: نتایج تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد سال 92 دانشگاه آزاد ساعت 11 امروز از طریق سامانه مرکز آزمون به نشانی www.azmoon.com اعلام می شود.

وی درباره زمان آغاز ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد سال 93، گفت: فرایند ثبت نام و پذیرش در کنکور کارشناسی ارشد 93 دانشگاه آزاد نیز از ساعت 11 امروز یکشنبه 6 بهمن ماه در سامانه www.azmoon.org آغاز می شود.

اقبالی خاطرنشان کرد: داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال 93 امکان انتخاب 20 کد رشته محل را دارند.

وی افزود: آزمون کارشناسی ارشد سال 93 دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای 8 تا 10 خردادماه سال 93 برگزار می شود.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد گفت: ثبت‌نام کارشناسی ارشد با آزمون و بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی از ساعت 11 امروز یکشنبه آغاز می شود و تا 15 بهمن ماه ادامه دارد.

وی ادامه داد: داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه www.azmoon.org نسبت به ثبت‌نام خود و انتخاب 20 رشته محل اقدام کنند.

اقبالی در خصوص حوزه های امتحانی اظهار داشت: این آزمون در 31 حوزه امتحانی برگزار می شود و داوطلبان می توانند حوزه امتحانی خود را با توجه به نزدیکی محل زندگی و کار خود انتخاب کنند؛ داوطلبان فقط از یک مجموعه امتحانی می توانند انتخاب و تعیین رشته کنند.

به گفته رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد آزمون ارشد در روزهای هشتم، نهم و دهم خرداد ماه 93 برگزار می شود.

آغاز ثبت‌نام دوره های بدون آزمون ارشد

وی در خصوص ثبت‌نام دانش‌آموختگان ممتاز در پذیرش کارشناسی ارشد 93 گفت: ثبت‌نام از متقاضیان بدون آزمون نیز در تاریخ های اعلام شده آغاز می شود و داوطلبان باید معدل کل حداقل 17 داشته باشند و جزء 10 درصد دانش‌آموختگان برتر بر اساس تعداد ثبت‌نام شدگان محل دانشگاهی در رشته مربوطه و در سال ورود باشند.

اقبالی این دسته از داوطلبان باید دوره کارشناسی پیوسته خود را ظرف مدت 8 نیم سال و دانش‌آموختگان دوره های کارشناسی پیوسته ظرف مدت چهار نیم سال دوره های تحصیلی را به پایان رسانده باشند.

به گفته رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد این دسته از داوطلبان باید در نظر داشته باشند، رشته های انتخابی باید هم نام و متجانس با رشته تحصیلی دوره کارشناسی‌شان باشد؛ دانش‌آموختگان واجد شرایط این دوره در هر سال تحصیلی تنها برای یکبار می توانند از این امتیاز استفاده کنند.

به گفته وی زمان اعلام اسامی پذیرفته شدگان دوره های بدون آزمون هفته نخست اسفند ماه سال جاری اعلام می شود و از نیم سال دوم سال تحصیلی جاری می توانند به کلاس های درس بروند.

زمان ثبت‌نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت ارشد 92

به گفته اقبالی پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی 92 طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه هشتم و نهم بهمن ماه در واحدهای پذیرفته شده صورت می گیرد و از بهمن ماه جاری می توانند به کلاس های درس بروند.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد در پاسخ به پرسش مهر در خصوص میزان پذیرفته شدگان در کارشناسی ارشد 92 دانشگاه آزاد گفت: ظرفیت اعلام شده در کل 60 هزار نفر بود که با احتساب تکمیل ظرفیت به مرحله دوم و بدون در نظر گرفتن ثبت‌نام نهایی پذیرفته شدگان، 110 هزار نفر در کارشناسی ارشد 92 پذیرفته شدند.

زمان اعلام اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

اقبالی در مورد زمان اعلام اسامی پذیرفته شدگان دوره های بدون آزمون مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته گفت: اسامی این دسته از پذیرفته شدگان تا 10 بهمن ماه در سامانه www.azmoon.com اعلام خواهد شد.

وی در مورد متقاضیان رشته های کاردانی گفت: ثبت‌نام برای رشته های کاردانی بدون آزمون در سامانه www.azmoon.org ادامه دارد و جهت قطعی شدن ثبت‌نام لازم است داوطلبان 24 ساعت به بعد به واحد دانشگاهی مراجعه کنند.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد در پاسخ به پرسش مهر در خصوص غربالگری برای این دسته از داوطلبان اظهار داشت: به علت تعداد زیاد ظرفیت، غربالگری برای این دسته از داوطلبان صورت نمی‌گیرد و داوطلبان با هر معدلی که امکان ادامه تحصیل داشته باشند می توانند در این دوره از پذیرش کاردانی شرکت کنند.