بیمارستان 100 تختخوابی طبس با کمبود نیرو مواجه خواهد بود/ تکمیل تجهیزات نیازمند اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، جواد سهیلی صبح یکشنبه در نشست خبری اظهارکرد: هشت مرکز بهداشتی و درمانی، 32 خانه بهداشت، دو پایگاه بهداشت و هفت پایگاه اورژانس جاده‌ای و شهری در سطح شهرستان طبس فعال است.

وی با بیان اینکه در 9ماه سال جاری 113 هزار و 772 نفر در بیمارستان طبس به صورت سرپایی مداوا شده‌اند، تصریح کرد: هفت هزار و 243 نفر نیز بستری شده‌اند.

به گفته وی همچنین دو هزار و 860 عمل جراحی نیز در بیمارستان طبس از ابتدای سال انجام شده است.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان طبس همچنین درخصوص ضریب اشغال بیمارستان گفت: از کل ظرفیت بیمارستان طبس 60 درصد اشغال بوده است.

سهیلی با اشاره به بیماری تالاسمی و اینکه 25 درصد احتمال مبتلاشدن فرزند به بیماری تالاسمی ماژور وجود دارد، بیان کرد: از ابتدای سال 527 نفر تحت مشاوره ازدواج مرکز بهداشت و درمان قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: در این بین 17 زوج ناقل تالاسمی بوده اند که تحت کنترل و مشاوره هستند.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان طبس درخصوص نظارت بر مواد غذایی در سطح شهرستان طبس نیز گفت: توسط واحد نظارت برمواد غذایی و لوازم آرایشی بهداشتی نیز 168 قلم اقلام آرایشی قاچاق در این شهرستان کشف شده است.

وی عنوان کرد: در این مدت در مجموع دو هزار و 568 عدد انواع لوازم آرایشی و بهداشتی کشف شده‌است.

سهیلی با اشاره به انجام چهار هزار و 81 بازدید از اماکن عمومی شهرستان بیان کرد:در این راستا 52 پرونده تخلف تشکیل شده و همچنین هزار و 335 کیلوگرم مواد غذایی فاسد معدوم شده است.

17 پزشک متخصص در طبس مشغول فعالیت هستند

سهیلی از افتتاح داروخانه در بخش دیهوک خبر داد و گفت: تاکنون تامین داروی بیماران در بخش دیهوک توسط داروخانه مرکز بهداشت دیهوک تامین شده که با افتتاح داروخانه در این بخش یکی از مهمترین مشکلات مردم در بخش تامین دارو مرتفع شده است.

سهیلی با بیان اینکه در حال حاضر 17 متخصص در سطح شهر طبس به فعالیت مشغول هستند، بیان داشت:از این تعداد دو پزشک متخصص اطفال؛ دو متخصص زنان؛ دو متخصص داخلی ، سه متخصص بیهوشی، ارتوپد، جراح عمومی؛ اورولوژی؛ رادیولوژی؛ پاتولوژی، قلب، پوست، گوش و حلق و بینی می‌شوند و در بخش‌های روان پزشک و چشم نیز مذاکراتی با برخی از متخصصین انجام شده است.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان طبس ادامه داد: 33 پزشک عمومی در طبس با پروانه نظام پزشکی در حال فعالیت هستند.

بیمارستان جدید فضای فیزیکی دیالیز و سی تی اسکن ندارد

سهیلی در خصوص وضعیت بیمارستان 100 تختخوابی طبس گفت: در سال جدید 32 میلیارد ریال اعتبار برای شبکه بهداشت و درمان در نظر گرفته شده که برخی از تجهیزات برای بیمارستان جدید نیز خریداری شده که دستگاه سی تی اسکن با قیمت نزدیک به 10 میلیارد ریال یکی از این تجهیزات بوده است.

وی افزود: برای تکمیل تجهیزات در بیمارستان بزرگ 100 تختخوابی طبس حداقل 80 میلیارد ریال دیگر نیاز است.

سهیلی همچنین در خصوص وضعیت نیروهای طرح بسیج عنوان کرد: همه نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شده اند و 32 نیرویی که در قالب طرح بسیج در بیمارستان شهید مطفی خمینی طبس مشغول فعالیت بوده اند نیز با مجوز گرفته شده از ابتدای شهریور ماه به صورت قراردادی به فعالیت خود ادامه دادند.

وی با بیان اینکه برای بیمارستان جدید قطعا با کمبود نیرو مواجه خواهیم بود که امیداریم با افتتاح رسمی این بیمارستان 50 نیروی مورد نیاز این بیمارستان تامین شود.

سهیلی افزود: در بیمارستان جدید فضای فیزیکی دیالیز و سی تی اسکن پیش بینی نشده که امید است فضایی از این بیمارستان تغییرکاربری داده شده و به این قسمتها اختصاص یابد.

وی با بیان اینکه قرار بود بیمارستان 100 تختخوابی طبس در خرداد ماه 92 افتتاح شود، تصریح کرد: هم اکنون نیز بیمارستان تکمیل شده اما هنوز تحویل مرکز بهداشت و درمان طبس نشده است.

به گفته وی درصورت تحویل قطعا با صرف زمان شش ماهه و تجهیز آن رسما افتتاح خواهد شد و شهروندان طبسی نیز بدانند این بیمارستان جایگزین بیمارستان قدیم خواهد شد چرا که این بیمارستان فرسوده شده است.