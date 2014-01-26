مصر دیپلماتهای خود را از لیبی خارج کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، برخی افراد مسلح ناشناس اخیرا پس بازداشت یکی از فرماندهان گروههای مسلح در لیبی که برای درمان وارد خاک مصر شده بود، اقدام به ربودن چندین دیپلمات مصری کردند.

سفارت مصر در لیبی روز گذشته از ربوده شدن پنج دیپلمات خود توسط افراد مسلح ناشناس خبر داده بود.

"بدر عبدالعاطی" سخنگوی وزارت خارجه مصر در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی مصری در این باره اظهار داشت: تمام اعضای دیپلماتیک مصر در لیبی شامل اعضای سفارت در طرابلس و کارمندان کنسولگری در بنغازی به علت مسائل امنیتی به مصر بازگشته اند.

وی با اشاره به اینکه این تصمیم موقتی است، افزود: امیدوارم وضعیت به حالت عادی بازگردد و ربوده شدگان مصری در اسرع وقت آزاد شوند.