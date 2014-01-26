به گزارش خبرنگار مهر، سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات در روزهای اول و دوم بهمن ماه جاری در دانشگاه شهید باهنر کرمان با مشارکت بیش از 250 محققان، اساتید و دانشجویان گیاهپزشکی کشور برگزار شد.

در این همایش دستاوردهای علمی-تحقیقاتی در قالب 66 مقاله پژوهشی و 170 خلاصه مقاله از سوی بیش از 24 مرکز و موسسه تحقیقات کشاورزی، سازمان‌های دولتی، فعالان بخش خصوصی و اساتید و دانشجویان بیش از 43 دانشگاه ارائه شد.

کمیته علمی همایش در مراسم اختتامیه با صدور قطعنامه‌ای بر لزوم توجه بیشتر سیاستگذاران علم و فناوری کشور و متولیان حفظ نباتات به پژوهش، تجاری سازی و کاربرد فناوری بومی تولید آفتکش‌های با منشاء گیاهی در مدیریت آفات کشاورزی و منابع طبیعی با در نظر گرفتن جنبه‌های سلامت انسانی و حفظ محیط زیست، تاکید کردند.



موارد تاکید شده در این قطعنامه به شرح ذیل است:

"عرصه کشاورزی و منابع طبیعی ایران بیش از پیش نیازمند مدیریت علمی و به کارگیری پژوهش‌های کاربردی در مدیریت آفات است.

به منظور توسعه و کاربردی شدن دستاوردهای علمی-تحقیقاتی ارائه شده در این دوره همایش، مقالات کاربردی برگزیده توسط کمیته علمی همایش برای کمک به راهگشایی مشکلات ملی کشور در مدیریت آفات به زیربخش‌های مرتبط در وزارت جهاد کشاورزی ارسال می‌شود.

به مسئولین مرتبط در وزارت جهاد کشاورزی توصیه می‌شود برای رسیدن به هدف تولید محصول سالم، حمایت از مصرف کنندگان و توسعه امنیت غذایی، به توسعه کاربرد روش‌های ایمن و سازگار با محیط زیست به ویژه کنترل بیولوژیک آفات، توجه شایسته‌ای داشته باشند.

دستیابی به امنیت غذایی و سلامت محصولات کشاورزی بدون توجه به کاربرد صحیح نهاده‌های تولید به ویژه سموم و کودهای شیمیایی میسر نخواهد بود."