طرح درمان معتادان اردبیل در مراکز موسیقی درمانی باید پژوهشی شود

لاله صنوبر در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در این شیوه درمانی فرد بیمار با استفاده از نواهای موسیقی متناسب با نیاز خود تحت درمان قرار گرفته و با ایجاد تعادل در نیروهای روحی روانی خود عوارض بیماری را کنترل می کند.

وی معتقد است به دلیل ارزانی و دسترسی راحت این شیوه می تواند مورد استفاده انواع بیمار‌ی‌ها و اقشار مختلف بیماران باشد.

این کارشناس روان درمانی و مشاور بهزیستی استان اردبیل در برگزاری کلاس‌های ترک اعتیاد افزود: وسواس، خشم، افسردگی، زود رنجی، استرس و کمبود اعتماد به نفس می تواند در این شیوه تحت درمان قرار گیرد.

عمده استفاده از این شیوه را در درمان اعتیاد عنوان کرد و افزود: موسیقی می‌تواند اراده و توان روحی ویژه ای به فرد معتاد بخشیده و در پیشبرد شیوه‌های دیگر نیز مفید واقع شود.

صنوبر با بیان اینکه در حال حاضر تمامی کلینیکهای ترک اعتیاد بیشترین تمرکز خود را به درمان دارویی محدود کرده‌اند، معتقد است درمان صرفا دارویی برای بیماران روحی روانی و همچنین معتادان می تواند با بحران های روحی روانی فرد بی نتیجه باشد.

وی با بیان اینکه پیش از این راه اندازی مراکز مشاوره موسیقی درمانی با هدف درمان بیماری‌های روحی روانی در استان های دیگر خروجی مطلوبی داشته است، تاکید کرد: با توجه به نرخ بیماری‌های روانی می‌تواند یکی از گزینه های مناسب درمان تلقی شود.

به گفته این مشاور بهزیستی استان اردبیل سلامت روان از جمله موضعاتی است که در استان اردبیل نیازمند برنامه‌ریزی ویژه دستگاه‌ها و استفاده از شیوه های درمانی جدید است.