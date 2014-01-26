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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۲۵

طی حکمی/

مشاور و نماینده استاندار سمنان در امور اقتصادی و طرح آمایش منصوب شد

مشاور و نماینده استاندار سمنان در امور اقتصادی و طرح آمایش منصوب شد

سمنان – خبرگزاری مهر: استاندار سمنان طی حکمی محمدرضا قادری را به عنوان مشاور و نماینده خود در امور اقتصادی و طرح آمایش منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی در حکم محمدرضا قادری بعنوان مشاور و نماینده استاندار در امور اقتصادی و طرح آمایش استان بر مهمترین ماموریت های وی چون، پیگیری عملیاتی شدن طرح مطالعات آمایش استان و اتخاذ کلیه تدابیر لازم جهت حل معضلات طرح مذکور با همکاری معاونان برنامه ریزی و اشتغال و توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری تاکید کرده است.

وی ارائه گزارش مستمر پیشرفت مطالعات طرح آمایش استان، پیشنهاد، تنظیم و ارائه برنامه آموزشی (سمینار- کارگاه آموزشی و ...) مربوط به آمایش و برنامه ریزی در سطح استان برای کلیه مدیران و کارشنـاسان دستگاه های اجرایی با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و منـابع انسانی را از دیگر ماموریت های این بخش آورده است.

استاندار سمنان همچنین در این حکم بر تشکیل اتاق فکر و تیم های کارشناسی لازم با حضور و مشارکت نخبگان، اساتید دانشـگاه و دانشـجویان صاحب نظر و علاقمند در زمینه های اقتصادی، برنامه ریزی و امور مربـوط به توسعـه استان تاکید کرد و افزوده است: پیگیری انجام مطالعـات تهیه سند چشم انداز شهرستـانهای استان و همچنین ارائه راهکارهای اجرایی لازم بمنظور بهره گیری از فرصت های سرمایه گذاری و تأثیرگذاری اقتصاد مطلوب برای مدیریت بهینه منابع مالی استان با مشارکت و همفکری مدیران دستگاه های اجرایی، صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی از دیگر مواردی است که می بایست توسط مشاور و نماینده استاندار در امور اقتصادی و طرح آمایش مورد توجه باشد.

وی در خاتمه بر استفاده از کارشناسان خبره در مجموعه استانداری و دستگاه های اجرایی استان برای تسریع در امور محوله با هماهنگی معاونت های استانداری تاکید کرده است.

کد مطلب 2221506

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