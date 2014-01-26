درسگفتار "خوانش، بازنمایی و سیاست" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه درسگفتارهای زمستانه مؤسسه مطالعات سیاسی اقتصادی "پرسش" درسگفتار خوانش، بازنمایی و سیاست با تدریس محمدرضا تاجیک برگزار می شود. این دوره از امروز 6 بهمن ماه از ساعت 17-19 آغاز می شود و در هفته های دیگر در همین روز و ساعت ادامه می یابد.
طرح درس
1- نقل است كه كنفوسيوس گفته بود اگر روزي حاكم شدم مجازات سنگيني براي استفاده نابجا و ناروا از واژگان درنظر خواهم گرفت! اما کنفوسیوس به ما نمیگوید که بدون این استفاده نابجا و ناروا، سیاست چگونه ممکن است و اساسا چه گریزی از این استفاده؟ سیاست جز در رابطهای تنگاتنگ و وثیق با خوانش و بازنمایی معنا نمییابد، اما خوانش و بازنمایی نیز، هیچ حقیقت و واقعیت را ـ آنگونه که هستند ـ به نمایش نمیگذارند، بلکه آنان را مستمرا و در صورتها و هیبتهای گوناگون خلق میکنند. پس، همانچیزی که خوانش و بازنمایی کامل و شفاف را غیرممکن میسازد، سیاست را ممکن میسازد. به دیگر سخن، از آن رو که محل تلاقی خوانش و بازنمایی «معنا»ست، و معنا همواره بیشتر از دلالت است و مازادی میان دال و مدلول وجود دارد که دالها را قاصر از آن میکند که تمام و تمامیت مدلولها را پوشش دهند، لذا در یک ناگریزی منطقی میپذیریم که همین مازاد معنایی است که سیاست را ممکن میسازد. از منظری متفاوت، میتوانیم مدعی شویم بازنمایی/ خوانش همواره، ناکامل، کدر و غیرشفاف، حامل نوعی فزون-واقعیت، حامل نوعی متافیزیک و ایدئولوژی، توام با نوعی خشونت و استبداد و استعباد و استحمار، حامل نوعی تحریف و تحدید و تصرف است که تمامی این شناسهها همراه با عدویها و نافیهای مفهومی خود، جزئی از اجزاء برسازندهی سیاستند. اما آیا ایجاد چنین رابطهای میان خوانش، بازنمایی و سیاست، طبع و طبیعتی متلون و آرناشیک به سیاست نخواهد بخشید؟ آیا چنین خوانشی از سیاست، سیاست را از سیاست تهی نخواهد کرد؟ آیا اساسا گریزی از بازنمایی و خوانش و تبعات آنان در سیاست هست؟ و بالاخره، آیا بازنمایی و خوانش ما را در نیل به سیاستی دموکراتیکتر یاری خواهند رساند؟
2 ـ درسگفته اول: بازنمایی، خوانش و استراتژیهایشان
درسگفته دوم: بازنمایی، خوانش و استراتژیهایشان
درسگفته سوم: بازنمایی، خوانش و معنا
درسگفته چهارم: معنا و سیاست
3 ـ علاقه مندان برای برای مطالعهی بیشتر می توانند به آثار زیر مراجعه کنند:
- دبور، گی، جامعه نمایش، ترجمه بهروز صفدری (تهران: نشر آگه، 1382)
- ادواردز، الستر و جولز تاونزند (ویراستار)، تفسیرهای جدید بر فیلسوفان سیاسی مدرن: از ماکیاولی تا مارکس، ترجمهی خشایار دیهیمی (تهران: نشر نی، 1390)
- اباذری، یوسف، رولان بارت و اسطوره و مطالعات فرهنگی، فصلنامه ارغنون، شماره 18، چاپ دوم (تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1380)
- هال، استوارت، غرب و بقیه: گفتمان و قدرت، ترجمه محمود متحد (تهران: نشر آگه، 1386)
- یانگ، رابرت، اسطوره سفید، ترجمه جلیل کریمی و کمال خالقپناه (تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1390)
- بارت، رولان. اسطوره در زمانه حاضر، ترجمه یوسف اباذری، فصلنامه ارغنون، شماره 18، چاپ دوم (تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1380)
- عابدی، مهدی، حقیقت و زبان (تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، 1388)
- شعیری، حمیدرضا، تجزیه و تحلیل نشانه-معناشناختی گفتمان (تهران: سمت، 1385)
- پالمر، ریچارد، علم هرمنوتیک، ترجمه محمدسعید حنایی کاشانی (تهران: انتشارات هرمس، 1377)
- بلایشر، جوزف، گزیده هرمنوتیک معاصر، ترجمه سعید جهانگیری (آبادان: نشر پرسش، 1380)
- خالقی، احمد، قدرت، زبان، زندگی روزمره در گفتمان سیاسی معاصر (تهران: گام نو، 1382)
- فرکلاف، نورمن، تحلیل گفتمان انتقادی، ترجمه گروه مترجمان (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهای، 1379)
- کالر، جاناتان، فردیناند دو سوسور، ترجمه کورش صفوی (تهران: انتشارات هرمس، 1379)
- Ashcroft, B.m Griffiths, G. and Tiffin, H., Post-colonial Studies: Key Concepts (London and New York: Routledge, 2007)
- Gillett, Grant(1992). Representation, Meaning and Thought, Clarendon Press, Oxford
- Hall, Stuart(1997). The Work of Representation, In Cultural
Representation and Signifying Practice, Sage Publication
- Lidchi, Henrietta(1997). The Poetics and the Politics of Exhibiting Other Culturers, In Cultural Representation and Signifying Practice, Sage Publication
-Rojek, chris(2007). Cultural Studies, Polity Press
- Rojek, Chris(2003). Stuart Hall, Polity Publications
- Watson, James and Hill, Anne(2006). Dictionary of Media and
Communication Studies, 7th Edition, Hodder Arnold Publication
- Woodward, K(1997). Identity and Difference: Cultura, Media and
Identity, London, Sage Publications
همچنین درسگفتار والتر بنیامین: فلسفه تاریخ، فلسفه زبان با تدریس مراد فرهاد پور از امروز 6 بهمن ماه از ساعت 17-19 آغاز می شود.
علاقه مندان جهت ثبت نام و حضور در کلاسها می توانند با روابط عمومی مؤسسه 88658603 - 88658604 - 88658605 تماس بگیرند.
مؤسسه مطالعات سیاسی اقتصادی پرسش در تهران، خیابان ولی عصر(عج)، ضلع شمالی پارک ساعی، خیابان ساعی 1، پلاک 7 واقع است.
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