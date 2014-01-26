حمایت کمیته امداد دشتی از 10 هزار مددجو و 341 یتیم

احمد رضا بحرینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور افزایش توان اقتصادی مددجویان این نهاد سالانه بیش از 28 مورد هزینه در سرفصل خدماتی وحمایت از مددجویان ارائه می دهد.

وی بااشاره به اینکه حل مشکلات معیشتی، تحصیلی، فرهنگی و عمرانی از عمده اقدمات کمیته امداد در طول سال است، افزود: امدادگران با بررسی وضعیت مددجویان نسبت به ارائه خدمات به آن‌ها اقدام می‌کنند.

بحرینی اضافه کرد: ارائه خدمات هدفمند به مددجویان موجب توانمند سازی جامعه هدف و کاهش وابستگی آنها به کمیته امداد می شود و پرداخت کمک‌های موردی ویژه از جمله خدماتی است که به صورت هدفمند به مددجویان ارائه می‌شود.

109 میلیون ریال کمک موردی به مددجویان پرداخت شد

وی تصریح کرد: در همین راستا در 9 ماهه سال جاری بالغ بر 109 میلیون ریال کمک های موردی ویژه هزینه به مددجویان و افراد نیازمند تحت حمایت پرداخت شده است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دشتی گفت: در حال حاضر بیش از نه هزار و 700 مددجو که شامل هزار و886 خانوار است، از خدمات این نهاد بهره مند می شوند.

وی توجه به امر تحصیل مددجویان را بسیار مهم خواند و افزود: هم اکنون 919 دانش آموز، دانشجو و طلبه تحت پوشش این نهاد مقدس قرار دارند.

بحرینی با اشاره به اینکه 341 یتیم تحت حمایت قرار دارند، از پرداخت مستمری، ارائه خدمات فرهنگی، اعطای وام قرض الحسنه و خدمات مشاوره ای و مددکاری به این مددجویان خبر داد.