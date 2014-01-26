تبدیل شدن کرمان به قطب فولاد طی 4 سال آینده/ ظرفیتهای اقتصادی باید فعال شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی عصر شنبه در جمع فعالان صنعتی استان کرمان بر لزوم توسعه صنعت در کنار معادن گسترده استان کرمان تاکید کرد و خواستار سرمایه گذاری بخش خصوصی در این زمینه شد.

وی افزود: هم اکنون چندین کارخانه فولاد و صنایع پائین دستی در کرمان در حال ساخت هستند و با فعال شدن این طرح ها کرمان عملا به قطب تولید فولاد کشور تبدیل می شود و دیگر نیازی به خام فروشی و خروج مواد معدنی از استان کرمان نخواهد بود.

رزم حسینی افزود: یکی از این طرحها که به زودی در کرمان به بهره برداری می رسد، کارخانه بزرگ فولاد بردسیر می باشد که ظرفیت تولید یک میلیون تن فولاد در سال را دارد.

وی با تاکید برحمایت جدی مدیریت استان از کارخانه های فولاد در استان کرمان گفت: در این بخش 33 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری جذب شده است.

وی خواستار حمایت همه مسئولان کرمان برای توسعه اقتصادی استان شد و گفت: به عنوان مثال فعالیت ائمه جمعه استان کرمان برای تشویق مردم به سرمایه گذاری در طرحهای دولتی یکی از اقدامات بسیار مثبت است که در آینده موجب تحرک اقتصادی شهرستانهای مختلف می شود.

وی به مسئولان بخش دولتی نیز تاکید کرد که باید زمینه لازم برای جذب سرمایه گذار در شهرستانها را فراهم کنند و حمایت و همکاری در این زمینه را در دستور کار خود قرار دهند.