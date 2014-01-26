غرب صداقت خود را در مذاكرات هسته اي اثبات كند

عطالله سلطاني صبور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص توافق هسته اي ايران با غرب، عنوان كرد: اين توافق نامه داراي نكات مثبتي است كه تحقق آنان بستگي به توان مذاكره كنندگان هسته اي كشور در انسجام بخشيدن ملي باز مي گردد.

توافق ژنو مي تواند به سند افتخار ايران تبديل شود

وي ادامه داد: با انسجام بخشيدن به توان ملي مي توان توافق هسته اي ژنو را به سند افتخار ملت ايران در تاريخ تبدیل کرد چراکه يكي ديگر از نكات مثبت اين توافق در اين است كه غرب به طور ضمني با قبول مذاكره با ايران قبول كرده كه ايران اكنون از يك قدرت منطقه به جهاني تبديل شده است.

نماينده مردم رزن در مجلس شوراي اسلامي بزرگترين دستاورد اين مذاكرات را خارج كردن جهان از يك قطبي به چند قطبي بودن عنوان کرد و افزود: ناسزاگويي به ايران در چند هفته اخير ناشي از عصبانيت استكبار از قبول قدرت ايران اسلامي است.

سلطاني صبور با بیان اینكه توافق هسته اي ژنو موجب خنثي سازي توطئه برخي كشورهایی شد كه مسئله ايران هراسي را در برابر رژیم اسرائيل مطرح مي كردند، اظهار داشت: ايران يك فرصت است و نه تهديد و مذاكرات صلح در سوريه بدون ايران امكان پذير نيست.

وي با تاكيد براينكه با توجه به اينكه بر اساس قانون مجلس بايد در كشور 20 هزار مگاوات برق هسته اي توليد شود و در متن تفاهم نامه ژنو نيز آمده است كه ميزان توليد سوخت هسته اي مبتني بر نياز ايران است، اذعان داشت: بايد از هم اكنون نيازهاي خود را در بخش هسته اي باز تعريف كنيم تا بتوانيم نياز اين تعداد نيروگاه هسته اي كه در كشور بايد ساخته شود را تامين كنيم.

نياز به فناوري صلح آميز هسته اي حد و مرزي ندارد

نماينده مردم رزندر مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: اگر اين امر تبديل به مطالبه ملي شود، مذاكره كنندگان نيز در مذاكرات به دنبال تحقق خواسته هاي مردم خواهند بود و نياز به فناوري صلح آميز هسته اي حد و مرزي ندارد .

وي بيان داشت: غرب به دنبال كسب اعتماد ملت ايران باشد و توافق نامه هسته اي ژنو موجب شد مردم با افزايش بصيريت دشمنان را بهتر بشناسند .

نماينده مردم رزن در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد براينكه غرب باید صداقتش را در مذاكرات هسته اي اثبات كند، گفت: وضع برخي تحريم ها پس از توافقنامه نشان داد غرب صداقتي ندارد.