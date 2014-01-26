وزیر فرهنگ ایتالیا از موزه ملی بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، "ماسیمو بری" وزیر فرهنگ و گردشگری ایتالیا پنجم بهمن ماه به ایران آمد وی در نخستین دیدارهای خود با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان همتای ایرانی دیدار و گفتگو کرد.

وی پس از بازدید از موزه هنرهای ملی، صبح یکشنبه، ششم بهمن ماه به همراه مهدی حجت، قائم مقام سازمان میراث فرهنگی به موزه ملی ایران رفت و سپس با محمد علی نجفی، رئیس سازمان میراث فرهنگی نیز دیدار کرد.

با توجه به اینکه ایتالیا در بازسازی بم نقش داشته و از آن حمایت کرده قرار است این وزیر ایتالیایی به استان کرمان و شهر بم سفر کند.