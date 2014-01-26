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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۰۹

وزیر فرهنگ ایتالیا از موزه ملی بازدید کرد

وزیر فرهنگ ایتالیا از موزه ملی بازدید کرد

وزیر فرهنگ ایتالیا به همراه قائم مقام سازمان میراث فرهنگی از موزه ملی ایران دیدن کرد و پس از آن دیداری با رئیس سازمان میراث فرهنگی داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، "ماسیمو بری" وزیر فرهنگ و گردشگری ایتالیا پنجم بهمن ماه  به ایران آمد وی در نخستین دیدارهای خود  با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان همتای ایرانی دیدار و گفتگو کرد.

وی پس از بازدید از موزه هنرهای ملی، صبح یکشنبه، ششم بهمن ماه به همراه مهدی حجت، قائم مقام سازمان میراث فرهنگی به موزه ملی ایران رفت و سپس با محمد علی نجفی، رئیس سازمان میراث فرهنگی نیز دیدار کرد.

با توجه به اینکه ایتالیا در بازسازی بم نقش داشته و از آن حمایت کرده قرار است این وزیر ایتالیایی به استان کرمان و شهر بم سفر کند.

 

کد مطلب 2221512

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