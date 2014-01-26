"کله پوک ها" تحولی در تاریخ تئاتر رفسنجان ایجاد می کند

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر شریف عصر شنبه در نشست خبری تئاتر کله پوک ها در سالن کنفرانس مجتمع افصح هجری رفسنجان، در ابتدا به دلایل انتخاب" کله پوک ها برای عنوان این تئاتر پرداخت و گفت: این تئاتر برگرفته از نمایشنامه کله پوک ها نوشته نیل سایمون و با ترجمه شهرام زرگر است که من متن آن را خواندم و آن را برای اجرای نمایش در رفسنجان انتخاب کردم.

وی ادامه داد: البته متن این نمایشنامه برای همه جوامع مفید است و جامعه را به سمت آگاهی بیشتر و اینکه سطح شعور و آگاهی خود را بالا ببرند توصیه می کند.

شریف با بیان اینکه بازیگران این نمایش بومی شهرستان رفسنجان و استان کرمان هستند و از بازی آنها راضی هستم، یادآور شد: با این نمایش کاملاً ملی برخورد شده و همه چیز آن حرفه ای بسته شده است و تیم، حرفه ای با این نمایش برخورد کرده است.

این کارگردان تئاتر در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا سطح کار یا سطح وسیع تبلیغات مخاطب را به محل اجرا کشانده است، تصریح کرد: به عقیده من هم خود کار و هم تبلیغات وسیع موثر بوده است. البته برای این کار نیاز به این تبلیغات وسیع بود و همه در کنار هم پاسخ داده است.

شریف با قدردانی از همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری و نیروی انتظامی در برگزاری این نمایش، گفت: قاعدتا هر کاری معضلات و مشکلاتی دارد اما مشکلات خیلی کم بوده است.

کارگردان تئاتر کمدی کله پوک ها همچنین تاریخ تئاتر رفسنجان را به قبل و بعد از اجرای این تئاتر تقسیم بندی کرد و در پاسخ خبرنگاری که از او درباره اطمینان وی از این تقسیم بندی پرسید، جواب داد: مطمئن باشید تئاتر کمدی کله پوک ها تحولی در تاریخ تئاتر رفسنجان ایجاد خواهد کرد و تاریخ تئاتر رفسنجان به قبل و بعد از این تاریخ تقسیم بندی می شود.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به همزمانی برگزاری جشنواره عمار در رفسنجان با نمایش شما، فکر نمی کنید تئاتر کله پوک ها را تحت الشعاع قرار دهد، گفت: من خودم سال گذشته در جشنواره عمار در تهران حضور داشتم و به نظرم فصل بهمن بهترین فصل برای اجرای هر تئاتر یا فیلم است چرا که شور و حرارت انقلاب در مردم وجود دارد.

وی ادامه داد: نمایش ما البته چندی قبل نیز آماده بود اما برای اهمیت ماه بهمن، ما این ماه را برای اجرای نمایش انتخاب کردیم.

هزینه ۲۵ میلیونی برای اجرای نمایش

در ادامه این نشست، تهیه کننده تئاتر کمدی کله پوک ها گفت: اردیبهشت ماه بود که صحبت چنین نمایشنامه ای مطرح شد و به عنوان بازیگر انتخاب شدم و یک و نیم ماه بعد تصمیم گرفته شد که به عنوان تهیه کننده در کنار گروه باشم.

مریم عبدالله نژاد بیان داشت: چیزی که من را جذب کرد اینکه بتوانم عنصری از این اتفاق باشم که گروه می خواست برای تئاتر رفسنجان بیفتد و یک تئاتر نزدیک به استانداردهای ملی اجرا شود که این البته جذاب و سخت بود که من این موارد را می پسندم.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر درباره هزینه های این تئاتر، گفت: برای اولین بار در تاریخ تئاتر رفسنجان تنها هزینه های دکور و لباس این نمایش ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان شده است که این اتفاق فرخنده ای برای تئاتر رفسنجان است. طراحی دکور به عهده میثم ماهان بوده است.

این تهیه کننده تئاتر تصریح کرد: کل هزینه اجرای این نمایش ۲۵ میلیون تومان بوده است و برای هر بازیگر یک قرارداد رسمی بسته شده است و ما حدود ۶.۵ میلیون تومان برای دستمزد بازیگران برای ۱۵ شب بسته شده است.

عبدالله نژاد در پاسخ به انتقاد یکی از خبرنگاران مبنی بر گران بودن بلیط ۱۰ هزار تومانی این تئاتر، تأکید کرد: به اعتقاد بنده این رقم ناچیز است شما راجع به تئاتری صحبت می کنید که دو ساعت اجرا می شود و ما تمام تلاش خود را انجام داده ایم که مردم یک تئاتر ببینند و گروه هفت ماه زمان وقت صرف کرده است.

تهیه کننده تئاتر کمدی کله پوک ها درباره اینکه چرا آوردن افراد زیر ۱۲ سال به سالن برای تماشای نمایش ممنوع است، زمان طولانی نمایش را علت آن دانست و ادامه داد: البته قشر نوجوان تا اینجای کار با نمایش ارتباط خوبی برقرار کرده اند.

امکان تمدید نمایش وجود دارد

کارگردان تئاتر کمدی کله پوک ها در ادامه سخنان تهیه کننده آن گفت: با توجه به استقبال بالای مردم از این نمایش امکان تمدید آن وجود دارد. در چهار شبی که کار اجرا شده نزدیک به ۷۰۰ نفر آن را دیده اند. در این بین افرادی داشته ایم که با تماشای نمایش برای خود برای مرتبه دوم و دوستان خود بلیط خریده اند.

شریف تصریح کرد: تنها پنج سانس نمایش را شرکت مس، یک سانس را شرکت پسته و یک سانس را نیز شرکت نفت خریداری کرده اند که قاعدتا نشان می دهد نیاز به تمدید شدن نمایش وجود دارد.

هزینه ۷۰ میلیون ریالی برای تبلیغات

مدیر تبلیغات تئاتر کمدی کله پوک ها نیز در این نشست از هزینه ۷۰ میلیون ریالی برای تبلیغات این نمایش تاکنون خبر داد و افزود: ۲۴ پرتابل در سراسر شهرستان از فرودگاه تا میادین شهر، سه هزار پوستر، ۵۰ هزار تراکت، سه هزار اطلاعیه در نیازمندیهای جراید و تبلیغات در جراید و رادیو شهری از جمله تبلیغات انجام شده برای نمایش کله پوک ها است.

علی ترک آبادی همچنین از ارسال ۱۲ هزار پیامک برای سنین ۱۵ تا ۳۵ ساله، پیامک برای هزار و ۱۰۰ هنرمند شهرستان، ارسال اقلام تبلیغی در مدارس، ارسال نامه به ادارات و نهادها، خرید سامانه پیامکی اختصاصی برای این نمایش را از دیگر اقدامات انجام شده در راستای تبلیغات برشمرد.

وی خبر داد: از هنرمندان شاخص استان کرمان برای دیدن تئاتر دعوت شده است.

به گفته ترک آبادی برای شرکتها، ادارات، کارخانه ها و نهادهایی که بخواهند تمام یک سانس را بخرند ۳۰ درصد تخفیف در نظر گرفته شده است.

تئاتر کمدی کله پوک ها از اول بهمن ماه در مجتمع افصح هجری رفسنجان به روی صحنه رفته است و تا ۱۵ بهمن ادامه دارد.

