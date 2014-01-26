باز فعالیت300 واحد تولیدی استان سمنان در دست بررسی/ کاهش 30 درصدی اعتبار عمرانی در بودجه سال 93

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل استانداری سمنان ضمن بیان اینکه باز فعالیت300 واحد تولیدی استان در دست بررسی است افزود: مشکل برخی از این واحدها، مشکل تکنولوژی است و باید دید اگر با به روز کردن تکنولوژی این واحدها باعث بازفعال شدن آنها می شود به ایشان کمک شود.

وی با تاکید بر اینکه فعالیت برخی واحدها نیز در شرایط حاضر مقرون به صرفه نیست افزود: در این مورد نیز بررسی می شود که آیا زمین و ساختمان آنها چقدر قابلیت تبدیل به واحد دیگر را دارد.

استاندار سمنان تصریح کرد: تمام این راهکارها در بخشهای مختلف دستگاه های اجرایی در حال بررسی است که درآینده اعلام می شود.

کاهش 30 درصدی اعتبار عمرانی دولت در بودجه سال آینده

وکیلی با اشاره به کاهش 30 درصدی اعتبار عمرانی دولت در بودجه سال آینده، افزود: این کاهش به معنای کم کردن فعالیت های عمرانی در کشور نیست بلکه هدف دولت در مورد اعتبار عمرانی سال 93 بالا بردن میزان تخصیص است که با این شیوه در عمل سرمایه گذاری عمرانی افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه برای توسعه پایدار نمی شود تنها به اعتبارات عمرانی دولت اتکا کرد، ادامه داد: اگر صد درصد اعتبارات عمرانی دولت هم تخصیص یابد، اشتغال پایدار ایجاد نمی شود بلکه اشتغال و توسعه پایدار به شرط توسعه و سرمایه گذاری مردم است.

استاندار سمنان خاطرنشان کرد: بودجه عمرانی دولت باید صرف تامین و توسعه زیرساخت های کشور برای افزایش سرمایه گذاری مردم در راستای اشتغال پایدار می شود.

ضرورت ایجاد زیر ساختها و ترویج فرهنگ لازم برای مهاجر پذیری استان سمنان

وکیلی همچنین بر فراهم کردن زیر ساختها و ترویج فرهنگ به منظور مهاجر پذیری در استان سمنان تاکید کرد و گفت: انقلاب اسلامی ایران هرچه دارد از برکت دهه فجر است و این انقلاب بود که به ما هویت و شخصیت داد و همه ما باید قدر این انقلاب را بدانیم.

وی با تاکید بر اینکه آنچه به نظام جمهوری اسلامی ایران عظمت و اقتدار داده است نگاه محبت آمیز خداوند به کشورمان است، خاطرنشان کرد: به پای این انقلاب خونهای زیادی ریخته شده و با زحمات زیادی به ما رسیده و همه وظیفه داریم ارزش و جایگاه انقلاب را حفظ کنیم.

معتمدان و بزرگان هر شهر به آن هویت می دهند

استاندار سمنان با بیان اینکه معتمدان و بزرگان هر شهر به آن هویت می دهند گفت: استان سمنان نیازمند این است که زیر ذره بین انتقادات سازنده مردم باشد و این انتقادات و نظرات سازنده مردم به منظور رشد و توسعه استان به مسئولان انتقال یابد و این مهم وظیفه رسانه ها است.

وکیلی با اذعان به اینکه استان سمنان از جمعیت دانشجویی بالایی برخورد است داشت: در این بخش میتوانیم کارهای مفیدی برای مهاجرت پذیری انجام دهیم و در راستای تحقق این امر باید فضای شهر را برای مهاجرت پذیری مهیا کنیم.

وی با یادآوری اینکه مهاجر پذیری آسیب های اجتماعی را هم بدنبال خواهد داشت، گفت: اگر فضای اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی مطلوب شود بسیاری از آسیب های اجتماعی برطرف خواهد شد.

استاندار سمنان در خاتمه با اشاره به اینکه امروز به لطف خداوند متعال و به برکت انقلاب اسلامی در روستاها آب، برق، گاز و تلفن و بهداشت فراهم شده است ولی متاسفانه خالی از سکنه هستند اظهار داشت: حفظ جمعیت روستایی و تقویت جاذبه های گردشگری روستاها در اولویت است.