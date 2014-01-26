مقالات کنگره آیت الله بهاری دهه فجر امسال منتشر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله ضابطی احمد صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مردم ایران برای به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی از جان جوانان خود مایه گذاشتند، اظهار داشت: مردم ایران در سال 57 با پیروی از امام راحل توانستند واقعه ای بس عظیم را به ثبت برسانند که امروز الگوی تمام ملت های مسلمان جهان است.

ضابطی احمد افزود: تمامی مسئولین نظام باید بدانند که اگر انقلاب توسط جوانان آن روز به ثمر نمی رسید اکنون در جایگاهی که هستند، نبودند، بنابراین باید در راستای حفظ و دفاع از ارزشها و دستآوردهای این واقعه عظیم بکوشند تا نسلهائی که انقلاب را درک نکردند از جانفشانیها و از خود گذشتگیهای نسل های گذشته برای حفظ آرمانها و ارزشهای دینی نظام آگاه باشند.

نسل جوان کشور باید انقلاب را درک کنند

وی با بیان اینکه نسل جوان کشور باید انقلاب را درک کنند، اذعان داشت: امروز بر همه مسئولین و حتی مردم واجب است که دستآوردهای انقلاب را به نسل جوان بشناسانند چرا که بدون شناخت، درک زوایای مختلف انقلاب توسط این نسل میسر نخواهد بود.

ضابطی احمد اذعان داشت: شناساندن آرمانهای نسل انقلاب به نسل جدید از جمله مسائل مهمی است که باید در مراسم دهه فجر مورد توجه قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه تمامی مسئولان شهرستان باید در برگزاری هرچه با شکوه تر مراسم ایام دهه فجر تلاش کنند، اظهار داشت: به پاس جانفشانیهای جوانان انقلاب و امنیت و حکومت عادلانه ای که اکنون در سایه آن زندگی آرام داریم، باید همه مردم و مسئولین در برگزاری مراسم دهه فجر شرکت کنند تا بدین وسیله دین خود را به شهیدان انقلاب ادا کرده باشند.

مسئول کمیته فرهنگی ستاد دهه فجر شهرستان بهار با بیان اینکه برنامه های امسال دهه فجر بصورت شهرستانی اجراء خواهد شد، عنوان داشت: دستگاههای اجرایی شهرستان به مناسبت گرامیداشت ایام دهه فجر برنامه هایی همچون اجرای برنامه های فرهنگی هنری در کانون های مساجد شهر و روستا، همکاری با سازمان تبلیغات اسلامی در راستای برگزاری محفل انسی با قرآن، انجام تبلیغات محیطی، ارائه گزارش کار توسط دستگاههای اجرائی در مطبوعات، شرکت در راهپیمائی 22 بهمن و غیره را با همکاری و مشارکت یکدیگر اجراء خواهند کرد.

مقالات کنگره آیت الله بهاری در دهه فجر امسال منتشر خواهد شد

وی افزود: برپایی کرسی آزاد اندیشی و نشست های سیاسی در دانشگاه پیام نور شهر بهار، برگزاری جشنواره آدم برفی، برگزاری مسابقات متعدد ورزشی در شهرها و روستاها، برگزاری گفتمانهای دینی، چاپ کتب و مقالات کنگره آیت الله بهاری(ره) نیز از دیگر برنامه های کمیته فرهنگی ستاد هماهنگی دهه فجر است.

ضابطی احمد در خصوص برنامه های فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز اعلام داشت: فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نیز در کنار برنامه های کمیته فرهنگی ستاد دهه فجر خود نسبت به برگزاری محفل ادبی با مشارکت انجمن های ادبی شهر و روستا، برگزاری جنگ شادی در شهرهای تابعه، تجلیل از هنرمندان پیشکسوت شهرستان اقدام خواهد کرد.