150 نماینده مجلس خواستار دریافت متن توافقنامه ژنو شدند

احمد امیرآبادی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر از ارسال نامه ای به ریاست مجلس با امضای 150 نماینده مجلس شورای اسلامی خبر داد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان در این نامه از ریاست مجلس درخواست داشتند که از وزارت خارجه بخواهد تا متن توافقنامه ژنو را برای همه نمایندگان مجلس ارسال کند.

وی با بیان اینکه قرار بود نمایندگان سئوال از وزیر خارجه را در دستور کار قرار ندهند، گفت: در صورتی که متن این توافقنامه برای نمایندگان ارسال نشود امکان دارد سئوال از وزیر خارجه در دستور کار مجلس قرار گیرد.

به گزارش مهر، پیش از این نمایندگان نسبت به عدم اطلاع از متن توافقنامه ژنو اعتراض کرده بودند. در همین ارتباط محمد سلیمانی نماینده مردم تهران اعلام کرده بود مانند کنگره آمریکا که همه اعضا از متن توافق ایران و غرب اطلاع دارند، باید تمام نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از متن توافقنامه ژنو اطلاع داشته باشند.

وی همچنین تاکید کرده بود که تنها آگاه بودن ریاست مجلس به عنوان عضو شورای عالی امنیت ملی از متن توافقنامه ژنو کافی نیست.