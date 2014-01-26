برگزاری جشنواره رباتیک جنوب کشور در سیریک/ حضور رباتهای حمل اورانیوم

حسین رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برگزاری جشنواره رباتیک جنوب کشور گفت: برگزاری مسابقات رباتیک با حضور 200 تیم از شهرستانهای داخلی استان و شهرستان رفسنجان به مدت دو روز از 10 الی 11 بهمن ماه جاری در محل مجتمع خدمات رفاهی بازار بزرگ سیریک شروع می شود.

به گفته وی در این مسابقه 200 تیم در بخش ربات جنگجو، ربات خدمتکار، فوتبالیست، آتشنشان و ربات حمل اورانیوم به مدت دو روز باهم به رقابت خواهند پرداخت.

به گفته وی برندگان مسابقات ضمن اینکه به مرحله بعدی که مسابقات ناد کاپ شریف که متولی اصلی برگزاری مسابقات در کشور است معرفی میشوند جوایز نقدی و تندیس جشنواره نیز دریافت خواهند.

نماینده استان در شورای عالی کشور از افتتاح جشنواره رباتیک جنوب کشور در کنار جشنواره سیریک شناسی خبرداد.

مصطفی طاهرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دومین جشنواره سیریک شناسی به مدت یک هفته از شنبه 5الی 11 بهمن ماه جاری در مجتمع خدمات رفاهی شهرستان سیریک با هدف شناخت قابلیتها و مزیتهای شهرستان و همچنین معرفی بیشتر شهرستان و آداب و سنن و آشنایی با فرهنگ مردم برگزار می شود.

دبیر اجرایی جشنواره همچنین از جمله محوراصلی برنامه های جشنواره به نمایش آداب و رسوم مردم سیریک از طریق احداث غرفه صنایع دستی، تاریخی و گردشگری، احداث غرفه داروهای محلی شهرستان، نمایش پوشش بومی زنان و مردان، آموزش روشهای صید و صیادی و همچنین برپایی غرفه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در طول هفته برشمرد.

طاهرزاده با اشاره بر اینکه بازدید از نمایشگاه از ساعت 17.30 عصر الی ساعت 22 برای عموم آزاد است، از دیگر برنامه های اجرایی در این جشنواره را برگزاری مسابقات بومی و محلی نظیر: درا، امتلا، دار کلکا و همچنین برگزاری مسابقات شتر دوانی در محل ساحل شنی برگزاری تور گردشگری سیریک شناسی، برگزاری مسابقه ماهیگیری خانواده و همچنین برگزاری سمینار راهی بسوی یک زندگی عالی، ایجاد تحولی بزرگ و چشمگیر در کسب و کار و زندگی قلمداد کرد.