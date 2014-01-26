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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۴۲

با حکم استاندار کرمان/

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان معرفی شد

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان معرفی شد

کرمان – خبرگزاری مهر: با حکم استاندار کرمان حمید اسدی به عنوان سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استاندار کرمان معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمان نخستین معاون خود را تغییر داد به این ترتیب از خدمات و فعالیتهای جواد کمالی در این سمت تجلیل و قدر دانی شد و حمید اسدی به عنوان سرپرست این معاونت معرفی شده است.

گفته می شود که اسدی دارای تجارت پر بار در طول دفاع مقدس می باشد و سابقه مدیریتی به خصوص در زمینه مسائل امنیتی بوده است.

آخرین سمت اسدی مدیرکل حراست وزارت صنایع و معادن در دولتهای پیشین بوده است.

جواد کمالی نیز یکی از نیروهای با تجربه حوزه امنیتی استان کرمان است و از جمله نیروهای فعال و با تجربه کرمان محسوب می شود.

علیرضا رزم حسینی، استاندار کرمان پیش از این در جمع رسانه های کرمان عنوان کرده بود که تغییرات با تغییر دولتها امری طبیعی است و سعی می کند از نیروهای معتدل و از طیفهای سیاسی مختلف استفاده کند.

وی همچنین کارآمدی را یکی از مهمترین ملاکهای انتخاب های خود برشمرده است.

 

 

کد مطلب 2221527

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