معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمان نخستین معاون خود را تغییر داد به این ترتیب از خدمات و فعالیتهای جواد کمالی در این سمت تجلیل و قدر دانی شد و حمید اسدی به عنوان سرپرست این معاونت معرفی شده است.

گفته می شود که اسدی دارای تجارت پر بار در طول دفاع مقدس می باشد و سابقه مدیریتی به خصوص در زمینه مسائل امنیتی بوده است.

آخرین سمت اسدی مدیرکل حراست وزارت صنایع و معادن در دولتهای پیشین بوده است.

جواد کمالی نیز یکی از نیروهای با تجربه حوزه امنیتی استان کرمان است و از جمله نیروهای فعال و با تجربه کرمان محسوب می شود.

علیرضا رزم حسینی، استاندار کرمان پیش از این در جمع رسانه های کرمان عنوان کرده بود که تغییرات با تغییر دولتها امری طبیعی است و سعی می کند از نیروهای معتدل و از طیفهای سیاسی مختلف استفاده کند.

وی همچنین کارآمدی را یکی از مهمترین ملاکهای انتخاب های خود برشمرده است.