آخرین اخبار از مقرری دانشجویان بورسیه خارج از کشور

به گزارش مهر، میزان مقرری دانشجویان بورسیه خارج از کشور از سال 89 ثابت مانده بود و رایزنان علمی و نمایندگان ایران در خارج از کشور همگی بر افزایش میزان مقرری اتفاق نظر داشتند برهمین اساس افزایش مقرری بورسیه‌های خارج از کشور به تصویب کمیسیون اجتماعی دولت رسید و قرار شد این موضوع به تصویب هیات دولت نیز برسد و از ابتدای سال آینده مقرری دانشجویان بورسیه خارج از كشور بسته به کشور محل تحصیل بین 10 تا 50 درصد افزایش یابد.

دکتر احمد غلامی - مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: افزایش مقرری بورسیه‌ها در دستور جلسات هیات دولت قرار دارد و امیدواریم تا پایان سال این موضوع طرح و تصویب شود.

وی ادامه داد: در صورتی که تا پایان سال افزایش مقرری دانشجویان بورسیه خارج از کشور تصویب شود از ابتدای سال 93 لازم الاجرا خواهد بود.

مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان درباره پرداخت مقرری سال آینده دانشجویان بورسیه خارج از کشور نیز گفت: مقرری سال آینده این دانشجویان بعد از ابلاغ بودجه قابل پرداخت است تا زمانی که بودجه ابلاغ نشود اعتباری وجود ندارد که پرداخت شود.

وی افزود: از یک ماه گذشته جمع آوری لیست دانشجویان مشمول مقرری در حال آماده شدن است و به محض ابلاغ بودجه و تامین اعتبار مقرری 6 ماه اول دانشجویان بورسیه خارج پرداخت می شود.