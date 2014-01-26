پدر شهید خاک حسینی در قرچک تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز پیکر حاج قربانعلی خاک حسینی پدر شهید والامقام حسین خاک حسینی که شب گذشته پس از تحمل درد و رنج بیماری به فرزند شهیدش پیوست، بر روی دوش مردم ولایتمدار قرچک تشییع شد.

مردم قرچک که همواره در دفاع از ارزش ها حضوری حماسی و فعال داشتند، پیکر حاج قربانعلی خاک حسینی را از مقابل کارخانه پارس سرام تشییع کرده و با سر دادن شعارهای، انقلابی پیوند خود را با فرهنگ شهادت به معرض نمایش گذاشتند.

آزمان کادری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژگی ها مرحوم خاک حسینی اظهار داشت: حاج قربانعلی از انسان های مخلص و مومن پروردگار بود که در راه دفاع از ارزشهای اسلامی، تنها پسرش را به جبهه های جنگ فرستاد و حسین خاک حسینی را تقدیم امام وانقلاب کرد.

پدر شهید خاک حسینی در زمان شهادت تنها پسر رشیدش خم به ابرو نیاورد

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران قرچک افزود: حاج قربانعلی خاک حسینی با تقدیم تنها فرزندش به انقلاب اسلامی، نشان داد که مردم ایران از بهترین سرمایه های خود برای حفظ نظام می گذرند و این مسئله باعث برکت نظام اسلامی شده است.

وی ادامه داد: پدر شهید خاک حسینی در زمان شهادت تنها پسر رشیدش خم به ابرو نیاورد و همواره در دفاع از ارزشهای انقلاب و اسلام در صف اول قرار داشت.

کادری اضافه کرد: مردم قرچک عمری با روحیه و اخلاص حاج قربانعلی زندگی کردند و هرگز منش و رفتار این پدر بافضیلت را فراموش نمی کنند، پدری که همواره مردم را به انجام فرائض دینی دعوت می کرد و از نمازگزاران ثابت مساجد در قرچک بود.

مردم هیچگاه یاد والدین شهدا را فراموش نخواهند کرد

این مسئول عنوان کرد: حضور مردم قرچک در تشییع پیکر حاج قربانعلی خاک حسینی نشان داد که مردم منطقه هیچگاه شهدای دیار 15خرداد را فراموش نکرده و همواره به یاد پدران و مادران شهدا هستند و این سرمایه بسیاری بزرگ و ارزشمندی است.

وی بیان داشت: حضور پرشور مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه قرچک در مراسم بزرگداشت پدر شهید خاک حسینی، این پیام را منعکس کرد که والدین شهدا همواره جایگاه با عظمتی نزد ملت ایران دارند و هیچ عاملی نمی تواند این شأن و منزلت را دچار خدشه کند.

مسئول کمیته ایثارگران ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی قرچک گفت: مرگ واقعه ای است که برای همه انسان ها پدید خواهد آمد و روزی همه ما باید از این دنیا به جهان آخرت برویم و انسان سعادتمند آن است که پس از مرگش، همه از آن به نیکی یاد کنند و حقیقتا حاج قربانعلی خاک حسینی از این خصوصیت برخوردار بود.

این فعال فرهنگی افزود: خانواده شهدا پرچمدار دینداری و ولایتمداری در جامعه هستند و عمق ارادت خود به اسلام و ارزشهای اسلامی را با تقدیم فرزندانشان نشان دادند و قدردانی از خانواده شهدا همواره وظیفه همه مسئولان و مردم بوده و هست و هیچگاه نباید این ستارگان نورانی از یادها بروند.

عزت و اقتدار کشور به برکت تربیت فرزندانی نظیر خاک حسینی ها است

وی اظهار داشت: خانواده شهدا در هشت سال دفاع مقدس نشان دادند که هیچگاه آرمان‌ها و ارزشهای انقلاب اسلامی را رها نکرده و حاضرند در این راه از بهترین سرمایه خود بگذرند و حقیقتا پدران و مادران شهدا سرمایه های عظیم این کشور هستند و اگر امروز ایران اسلامی در اوج عزت و اقتدار قرار دارد، به برکت تربیت فرزندانی نظیر خاک حسینی ها است.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران قرچک گفت: پدران و مادران شهدا حق بزرگی بر همه ملت ایران دارند و اگر در توجه به والدین شهدا کوتاهی صورت گیرد، همه ما باید در پیشگاه الهی پاسخگو باشیم، پس همه مردم وظیفه دارند طوری عمل کنند که در روز قیامت مقابل شهدا و امام راحل سربلند باشند.

کادری تأکید کرد: انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک شجره طیبه دارای دشمنان زیادی است که 8سال جنگ تحمیلی، تحریم اقتصادی و ترور دانشمندان این مرز و بوم نشان دهنده این دشمنی است، در جنگ تحمیلی یک دنیا در مقابل ایران ایستاد و انواع تحریم ها، فشارهای اقتصادی و تهاجم نظامی علیه این ملت صورت گرفت اما ایران اسلامی ایستاد و تسلیم نشد.

عضو شورای فرهنگ عمومی قرچک با اشاره به مجاهدت و ایثارگری‌های شهدا در هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: عزت و عظمت امروز کشور مرهون ایثارگری های شهدای دفاع مقدس می باشد و اگر امروز جمهوری اسلامی ایران در جهان سربلند می باشد، به برکت مجاهدت شهدای انقلاب اسلامی است.

وی یادآور شد: به فرموده قرآن کریم شهدا زنده هستند و نمی میرند و در پیشگاه الهی روزی می خورند، به همین خاطر شهدا نظاره گر اعمال هستند و باید ملت ایران طوری عمل کند که آرمانهای شهدا در جامعه صنعتی امروز گم نشود.

کادری متذکر شد: شهدا از اوضاع و احوال همه ما خبر دارند، به همین خاطر باید در همه زمینه ها مبانی اسلام را سرلوحه کار خود قرار دهیم و ملت ایران بداند که در مقطع حاضر وظیفه سنگین و سرنوشت سازی را بر عهده دارد.