به گزارش خبرنگار مهر، محمد مطهری‌فر صبح یکشنبه در جریان بازدید از چاپخانه سهند طبس در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: با راه‌اندازی این چاپخانه کمک خوبی به صنعت چاپ شهرستان طبس خواهد شد.

مطهری‌فر با بیان اینکه چاپ صنعتی است که در خدمت فرهنگ و جامعه فرهنگی است، بیان کرد: با توجه به ظرفیتی که در شهرستان طبس است به نظر می رسد این چاپخانه می تواند به عنوان یکی از چاپخانه های بزرگ شرق کشور واقع شود.

وی بیان داشت: بنا داریم در آینده تسهیلاتی در اختیار این چاپخانه قرار گیرد تا مجموعه این چاپخانه در حد نرمال و استاندارد شرق کشور فعالیت خود را داشته باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان خراسان جنوبی با بیان اینکه در مجموع وضعیت چاخانه ها در استان وضعیت مناسبی است، ادامه داد: علی رغم گرانی کاغذ و جوهری که در اختیار چاپخانه ها است ولی هیچ یک از چاپخانه های سطح استان از فعالیت خود کم نکرده اند و کمکها و تسهیلاتی نیز دولت در اختیار آنها قرار داده است.

فعالیت 40 چاپخانه در خراسان جنوبی

وی عنوان کرد: درحال حاضر40 چاپخانه به صورت مستمر در سطح استان خراسان جنوبی فعالیت می کنند که از این تعداد پنج چاپخانه در شهرستان طبس فعال است و کمک زیادی به بحث چاپ شهرستان طبس و استانهای همجوار خواهد بود.

آزادوار مدیرعامل شرکت سهند گلشن شرق نیز در گفتگو با مهر گفت : این چاپخانه اولین و بزرگترین مجتمع تولید؛چاپ و بسته بندی در شرق کشور است که استارت احداث این مجموعه از سال 86 بوده و طی هشت سال به اتمام رسیده است.

وی اظهارامیدواری کرد:در دهه فجر سال جاری فار اول مجموعه که شامل قسمت چاپ و بسته بندی می باشد به بهره برداری برسد.

تکمیل چاپخانه نیازمند 12 میلیارد ریال اعتبار

وی افزود: این مجموعه در مساحت هفت هزار مترمربع و زیربنای هزار و 250 متر با هزینه تقریبی هفت میلیارد ریال در فاز اول در محل شهرک صنعتی طبس احداث شده است.

آزاد وار همچنین در خصوص وضعیت اشتغال زایی این مجموعه گفت: در این مجموعه و در فاز اول 12 نفر به صورت مستقیم و 15 نفر به صورت غیر مستقیم مشغول بکار خواهند شد.

وی گفت: تکمیل فاز دوم و سوم این مجموعه نیازمند 12میلیارد ریال اعتبار دیگراست که چه به صورت تسهیلات و چه از طریق بخش خصوصی چنانچه تامین شود این اشتغال زایی به 120 نفر افزایش خواهد یافت.

وی بیان داشت: با افتتاح این مجموعه خدماتی شامل تولید مقوا از ضایعات کاغذ و کارتون با گراماژ 150 گرم تا 650 گرم و تبدیل آن به محصولاتی همانند انواع جعبه شیرینی و محصولات مشابه ارائه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت سهند گلشن شرق گفت:این مجموعه با تکیه بر دانش روز و اعتقاد به اصل مشتری مداری توانسته است گام بلندی در توسعه صنعت چاپ و بسته بندی طیف گسترده ای از محصولات متنوع را پوشش دهد.