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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۳۳

در دهه فجر/

بزرگترین مجتمع چاپ و بسته‌بندی شرق کشور در طبس به بهره‌برداری می‌رسد

بزرگترین مجتمع چاپ و بسته‌بندی شرق کشور در طبس به بهره‌برداری می‌رسد

طبس – خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: اولین و بزرگترین مجتمع تولید، چاپ و بسته‌بندی شرق کشور در فاز اول دهه فجر امسال در طبس به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مطهری‌فر صبح یکشنبه در جریان بازدید از چاپخانه سهند طبس در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: با راه‌اندازی این چاپخانه کمک خوبی به صنعت چاپ شهرستان طبس خواهد شد.

مطهری‌فر با بیان اینکه چاپ صنعتی است که در خدمت فرهنگ و جامعه فرهنگی است، بیان کرد: با توجه به ظرفیتی که در شهرستان طبس است  به نظر می رسد این چاپخانه می تواند به عنوان یکی از چاپخانه های بزرگ شرق کشور واقع شود.

وی بیان داشت: بنا داریم در آینده تسهیلاتی در اختیار این چاپخانه قرار گیرد تا مجموعه این چاپخانه  در حد نرمال و استاندارد شرق کشور فعالیت خود را داشته باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان خراسان جنوبی  با بیان اینکه در مجموع وضعیت چاخانه ها در استان وضعیت مناسبی است، ادامه داد: علی رغم گرانی کاغذ و جوهری که در اختیار چاپخانه ها است ولی هیچ یک از چاپخانه های سطح استان از فعالیت خود کم نکرده اند و کمکها و تسهیلاتی نیز دولت در اختیار آنها قرار داده است.

 فعالیت 40 چاپخانه در خراسان جنوبی

وی عنوان کرد: درحال حاضر40 چاپخانه به صورت مستمر در سطح استان خراسان جنوبی فعالیت می کنند که از این تعداد پنج چاپخانه در شهرستان طبس فعال است و کمک زیادی به بحث چاپ شهرستان طبس و استانهای همجوار خواهد بود.

آزادوار مدیرعامل شرکت سهند گلشن شرق  نیز در گفتگو با مهر گفت : این چاپخانه اولین و بزرگترین مجتمع تولید؛چاپ و بسته بندی در شرق کشور است که  استارت احداث این مجموعه از سال 86 بوده و طی هشت سال به اتمام رسیده است.

وی اظهارامیدواری کرد:در دهه فجر سال جاری فار اول مجموعه که شامل قسمت چاپ و بسته بندی می باشد به بهره برداری برسد.

 تکمیل چاپخانه نیازمند 12 میلیارد ریال اعتبار

وی افزود: این مجموعه در مساحت هفت هزار مترمربع و زیربنای هزار و 250 متر با هزینه تقریبی هفت میلیارد ریال در فاز اول در محل شهرک صنعتی طبس احداث شده است.

آزاد وار همچنین در خصوص وضعیت اشتغال زایی این مجموعه گفت: در این مجموعه و در فاز اول 12 نفر به صورت مستقیم و 15 نفر به صورت غیر مستقیم مشغول بکار خواهند شد.

وی گفت: تکمیل فاز دوم و سوم این مجموعه نیازمند 12میلیارد ریال اعتبار دیگراست که چه به صورت تسهیلات و چه از طریق بخش خصوصی  چنانچه تامین شود این اشتغال زایی به 120 نفر افزایش خواهد یافت.

وی بیان داشت: با افتتاح این مجموعه خدماتی شامل تولید مقوا از ضایعات کاغذ و کارتون با گراماژ 150 گرم تا 650 گرم و تبدیل آن به محصولاتی همانند  انواع جعبه شیرینی و محصولات مشابه ارائه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت سهند گلشن شرق  گفت:این مجموعه با تکیه بر دانش روز و اعتقاد به اصل مشتری مداری  توانسته است گام بلندی در توسعه صنعت چاپ و بسته بندی طیف گسترده ای از محصولات متنوع را پوشش دهد.

کد مطلب 2221531

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