مدیران از جذب سرمایه در البرز غفلت نکنند

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص درخواست برخی مسئولان استان برای دریافت اعتبارات و پیگیری مطالبات از بودجه های دولتی و استانی، اظهار داشت: بودجه های دولتی و استانی نمی تواند تمامی خواسته های مسئولان را برآورده کنند، مسئولان نباید از فرصت مشارکت ها غافل شوند.

وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس با جدیت به دنبال مطالبات هستند، ادامه داد: دولت پول ندارد، همه مسئولان باید کمک کنند زیرا ما در جنگ با دشمن به سر می بریم و مدیران باید با درایت و تدبیر به دنبال جذب سرمایه از سوی مردم و بخش خصوصی باشند.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی گفت: استان البرز جز استان های برخوردار کشور در زمینه های مختلف به شمار می رود و قابلیت جذب سرمایه گذار را دارد و این مدیران هستند که باید برای شکوفایی و پیشرفت استان سرمایه گذاران را به استان دعوت کنند.

اکبریان نیز در خصوص گله گروسی رئیس شورای اسلامی البرز از دعوت نکردن اعضای شورا در شورای برنامه ریزی کرج، گفت: در شرایط موجود کشور باید شوراها، فرمانداری ها و استانداری با درک متقابل با یکدیگر همراه باشند.

وی با بیان اینکه همه مسئولان با حاکمیت مردم بر مردم بروبرو هستند، تصریح کرد: باید در هر شرایطی امانت دار مسئولیت خود باشیم، وجود افراد در شورا منشا خیر و برکت است و خودِ افراد هستند که می توانند شورا را بدنام یا خوشنام کنند.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تعامل و همراهی مسئولان و اعضای شورا با یکدیگر، گفت: شوراها هم باید اقتدار خود را حفظ کنند، شورایی که زیر بار زور فرماندار، بخشدار، نماینده و ... برود شورا نیست.