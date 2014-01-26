برنامه های حوزه هنری آذربایجان شرقی برای دهه مبارک فجر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن میلانی یکشنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های دهه مبارک فجر اظهار داشت: همزمان با سی و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی حوزه هنری این استان برنامه های مختلفی را با رویکرد فرهنگی و هنری با حضور گسترده هنرمندان برگزار می کند.

وی با بیان اینکه انقلاب شکوهمند اسلامی دارای ماهیت فرهنگی است، افزود: برهمین اساس طبق فرامین مقام معظم رهبری باید کارهای فرهنگی در سطح جامعه بیش از پیش گسترش یابد.

وی تصریح کرد: معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی در شرایطی که دشمنان می‌کوشند انقلاب اسلامی ایران را ناکارآمد جلوه دهند، از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

میلانی گفت: هیچ ابزاری مانند هنر نمی‌تواند در یک جامعه تاثیرگذار باشد و ما باید بکوشیم برنامه‌های دهه فجر را با رنگ و بوی هنری اجرا کنیم.

وی برگزاری شب شعر جوان با موضوع انقلاب اسلامی و برگزاری ورک شاپ های تئاتر را از جمله برنامه های دهه مبارک فجر حوزه هنری عنوان کرد.

وی ادامه داد: هنرمندان این استان توانمندی‌های خوبی دارند که باید از این ظرفیت‌های آنان برای ایجاد شور و نشاط در دهه فجر استفاده کرد و برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری با موضوع انقلاب برگزار کرد.

رئیس حوزه هنری استان آذربایجان شرقی در ادامه با تاکید بر افزایش نشاط اجتماعی بیان کرد: در همین راستا قرار است در دهه فجر امسال کنسرتی به مناسبت جشنهای پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شود.

میلانی همچنین همایش عکاسی "حماسه حضور" توسط عکاسان مرتبط با حوزه هنری استان، تمهیدات اجرایی انتشار کتاب "خاطرات آزاده سرافراز محمد ملتجایی فرید" و آماده سازی مجموعه داستان های کوتاه جشنواره سراسری طریق با موضوع 29 بهمن تبریز و انقلاب اسلامی را از دیگر برنامه های دهه فجر امسال حوزه هنری آذربایجان شرقی عنوان کرد.

وی در پایان گفت: امیدواریم بتوانیم ارزش‌های والای این انقلاب را که ثمره مجاهدت‌های حضرت امام (ره) و خون شهدا است، بیش از پیش توسعه دهیم.