احداث مجتمع تجاري 4 طبقه در فاز 3 پرند متوقف شود/ انتقاد از عملکرد كميسيون­ ماده 5

به گزارش خبرنگار مهر، باران هاشم­زهي در نامه­ اي به شهردار پرند با اشاره به اينكه مجوز احداث مجتمع تجاري 4 طبقه واقع در فاز3 اين شهر بواسطه تغيير كاربري قطعات مسكوني صادر شده، اين مجوز را مغاير اصول و مقررات طرح جامع شهر جديد پرند عنوان كرد و خواستار توقف عمليات ساخت آن شد.



هاشم­زهي در گفتگو با خبرنگار مهر با يادآوري اين موضوع كه در جلسات كميسيون ماده 5، حضور نماينده شركت عمران شهر جديد پرند ضروري است، اعلام كرد: كميسيون ماده 5 در جلسه­ اي كه نماينده شركت عمران در آن حضور نداشته نسبت به تغيير كاربري زمين براي ساخت اين مجتمع اقدام كرده بنابراین مصوبات اين جلسه مورد تاييد نيست و از اجراي آن تا اطلاع ثانوي بايد جلوگيري به عمل بيايد.



كميسيون ماده 5 شهر پرند برخلاف طرح جامع عمل کرده است



محمد زرندي سرپرست معاونت شهرسازي و معماري شركت عمران شهر جديد پرند در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: كميسيون ماده 5 شهر پرند بر خلاف طرح جامع اين شهر، كاربري 9 قطعه مسكوني از مجموعه باغ­ ويلاها در شمال فاز 3 پرند را تغيير داده و مجوز احداث هايپر ماركت (مجتمع تجاري) را روي اين قطعات در زميني به مساحت سه هزار و 200 مترمربع با تراكم چهار طبقه (شامل دو طبقه منفي و 2 طبقه در ارتفاع) صادر كرده است.



زرندي اعلام كرد: در طرح جامع شهر جديد پرند، محل ساخت اين مجتمع تجاري جزو پهنه مسكوني تعريف شده و كميسيون ماده 5 در يك جلسه و بدون هماهنگي و اطلاع شركت عمران نمي­تواند كاربري يك يا چند قطعه زمين را تغيير دهد.



سرپرست معاونت شهرسازي و معماري شركت عمران شهر جديد پرند با انتقاد از رويه­ اي كه در كميسيون­هاي ماده 5 براي دور زدن مقررات صريح طرح­هاي جامع شهري باب شده است، افزود: اخيرا در پرند شاهد هستيم حياط خانه­ هاي ويلايي را هم تغيير كاربري مي­دهند و براي آن جرايم ريالي در كميسيون ماده 100 تعيين و دريافت مي­ كنند در حاليكه چنين تخلف ساختماني در حيطه جريمه مالي نمي­ گنجد.



زرندي با اشاره به اينكه گزارش احداث مجتمع تجاري در زمين­ هاي مسكوني شهر جديد پرند و مجوزي كه براي اين منظور در كميسيون ماده 5 صادر شده است را به دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور ارايه كرده­ ايم، گفت: دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور به صراحت بر هماهنگي كميسيون ماده 5 با شركت عمران شهرهاي جديد قبل از تشكيل جلسات و حضور نماينده شهرهاي جديد در اين جلسات تاكيد كرده است.