احداث مجتمع تجاري 4 طبقه در فاز 3 پرند متوقف شود/ انتقاد از عملکرد كميسيون­ ماده 5

به گزارش خبرنگار مهر، باران هاشمزهي در نامه اي به شهردار پرند با اشاره به اينكه مجوز احداث مجتمع تجاري 4 طبقه واقع در فاز3 اين شهر بواسطه تغيير كاربري قطعات مسكوني صادر شده، اين مجوز را مغاير اصول و مقررات طرح جامع شهر جديد پرند عنوان كرد و خواستار توقف عمليات ساخت آن شد.
هاشمزهي در گفتگو با خبرنگار مهر با يادآوري اين موضوع كه در جلسات كميسيون ماده 5، حضور نماينده شركت عمران شهر جديد پرند ضروري است، اعلام كرد: كميسيون ماده 5 در جلسه اي كه نماينده شركت عمران در آن حضور نداشته نسبت به تغيير كاربري زمين براي ساخت اين مجتمع اقدام كرده بنابراین مصوبات اين جلسه مورد تاييد نيست و از اجراي آن تا اطلاع ثانوي بايد جلوگيري به عمل بيايد.
كميسيون ماده 5 شهر پرند برخلاف طرح جامع عمل کرده است
محمد زرندي سرپرست معاونت شهرسازي و معماري شركت عمران شهر جديد پرند در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: كميسيون ماده 5 شهر پرند بر خلاف طرح جامع اين شهر، كاربري 9 قطعه مسكوني از مجموعه باغ ويلاها در شمال فاز 3 پرند را تغيير داده و مجوز احداث هايپر ماركت (مجتمع تجاري) را روي اين قطعات در زميني به مساحت سه هزار و 200 مترمربع با تراكم چهار طبقه (شامل دو طبقه منفي و 2 طبقه در ارتفاع) صادر كرده است.
زرندي اعلام كرد: در طرح جامع شهر جديد پرند، محل ساخت اين مجتمع تجاري جزو پهنه مسكوني تعريف شده و كميسيون ماده 5 در يك جلسه و بدون هماهنگي و اطلاع شركت عمران نميتواند كاربري يك يا چند قطعه زمين را تغيير دهد.
سرپرست معاونت شهرسازي و معماري شركت عمران شهر جديد پرند با انتقاد از رويه اي كه در كميسيونهاي ماده 5 براي دور زدن مقررات صريح طرحهاي جامع شهري باب شده است، افزود: اخيرا در پرند شاهد هستيم حياط خانه هاي ويلايي را هم تغيير كاربري ميدهند و براي آن جرايم ريالي در كميسيون ماده 100 تعيين و دريافت مي كنند در حاليكه چنين تخلف ساختماني در حيطه جريمه مالي نمي گنجد.
زرندي با اشاره به اينكه گزارش احداث مجتمع تجاري در زمين هاي مسكوني شهر جديد پرند و مجوزي كه براي اين منظور در كميسيون ماده 5 صادر شده است را به دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور ارايه كرده ايم، گفت: دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور به صراحت بر هماهنگي كميسيون ماده 5 با شركت عمران شهرهاي جديد قبل از تشكيل جلسات و حضور نماينده شهرهاي جديد در اين جلسات تاكيد كرده است.
هاشم زهی خواستار شد:
احداث مجتمع تجاري 4 طبقه در فاز 3 پرند متوقف شود/ انتقاد از عملکرد كميسيون ماده 5
پرند - خبرگزاری مهر: مدير عامل شرکت عمران شهر جديد پرند، دستور توقف ساخت يك مجتمع تجاري كه مجوز آن بدون رعايت ضوابط بالادست توسط كميسيون ماده 5 تنظيم شده بود را صادر كرد.
به گزارش خبرنگار مهر، باران هاشمزهي در نامه اي به شهردار پرند با اشاره به اينكه مجوز احداث مجتمع تجاري 4 طبقه واقع در فاز3 اين شهر بواسطه تغيير كاربري قطعات مسكوني صادر شده، اين مجوز را مغاير اصول و مقررات طرح جامع شهر جديد پرند عنوان كرد و خواستار توقف عمليات ساخت آن شد.
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