پذیرش 10 هزار نفر در فراگیر ارشد پیام نور/ انتشار کارنامه همزمان با نتایج

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده فهرست اسامی 9 هزار و 981 نفر پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد بهمن ماه 92 دانشگاه پیام نور فردا دوشنبه 7 بهمن ماه بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.

وی افزود: پذیرفته شدگان این دوره ضرروت دارد با در دست داشتن مدارک لازم به شرح مندرج در اطلاعیه ای که به همراه اسامی آنان در سایت سازمان قرار می گیرد از روز سه شنبه 15 بهمن تا یکشنبه 20 بهمن ماه 92 به منظور ثبت نام در کد قبولی در نیمسال دوم سال تحصیلی 93 - 92 به مراکز مربوط مراجعه کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش اظهار داشت: پذیرفته شدگان همچنین می توانند برای اطلاعات بیشتر برای ثبت نام از روز چهارشنبه به سایت دانشگاه پیام نور مراجعه کنند.

وی اظهار داشت: کارنامه داوطلبان شرکت کننده در آزمون همزمان با اعلام اسامی پذیرفته شگان بر روی سایت سازمان سنجش قابل مشاهده است. داوطلبان هر گونه سئوال خود را صرفا به صورت اینترنتی و از طریق سایت سازمان سنجش ارسال کنند.