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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۱۸

با بروز پدیده مه آلودگی/

رطوبت هوای آبادان به 100 درصد رسید/ میدان دید 20 متر

رطوبت هوای آبادان به 100 درصد رسید/ میدان دید 20 متر

آبادان – خبرگزاری مهر: از اوائل صبح امروز بروز پدیده مه آلودگی بر آسمان شهر آبادان حاکم شده است شدت این مه آلودگی به حدی زیاد است که مردم و وسائل نقلیه در هنگام تردد با مشکل مواجه هستند.

رئیس اداره هواشناسی آبادان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت:  رطوبت فعلی هوای آبادان به 100 درصد است.

سعید ابراهیمیمان افزود: بر اثر همین وضعیت میدان دید تا 20 متر کاهش یافته است.

وی در خصوص شرایط جوی فعلی حاکم بر منطقه اظهار کرد: تداوم حضور زبانه های سامانه پرفشار باعث به اشباع رسیدن رطوبت موجود در جو و وقوع مه در اکثر نقاط استان(تمام) که انتظار می رود این وضعیت با شدت و ضعف تا اواخر وقت امروز ادامه داشته باشد.

وی تصریح کرد: از فردا با حاکمیت زبانه های سامانه کم فشار با تضعیف قابل توجه پدیده مه در اکثر نقاط استان یا رفع کامل آن  مواجه می شویم ضمن آنکه با انتظار بارندگی ضعیف در روزهای سه شنبه و از چهارشنبه با افت دو تا سه درجه ای دما مواجه خواهیم بود.

به گفته وی دمای فعلی 10 درجه سانتی گراد است.

کد مطلب 2221545

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